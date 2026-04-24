Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 27 al 30 aprile sui teleschermi di Rai 1 rivelano che Ettore fuggirà da Milano in seguito ad uno scontro con Odile. Marcello Barbieri e Rosa Camilli, invece, si riavvicineranno pericolosamente grazie ad un gesto.

Ettore scappa da Milano dopo uno scontro con Odile

Caterina avrà giustizia nel concorso Almat grazie all'aiuto di Fulvio e Delia, che nel frattempo apparirà divisa se partite per Hollywood o sposarsi immediatamente con Botteri. La donna sembrerà aver scelto il cuore dopo l'intervento del bambino del suo promesso sposo

Johnny e le veneri, invece, faranno un regalo di nozze ad Irene che ne rimarrà molto colpita.

Quest'ultima sprofonderà nel dolore durante la festa d'addio dell'aiutante di Fulvio.

Successivamente Adelaide e Umberto vivranno dei momenti difficili per colpa del ricatto di Greta, che nel frattempo metterà le mani sul testamento del commendatore. Allo stesso tempo, Marta dirà ad Odile tutta la verità. La giovane, a questo punto, affronterà Ettore senza lasciargli scampo. Lo stilista proverà a riconquistare il cuore di Odile ma senza ottenere successo. L'uomo deluso deciderà di scappare a Londra, lasciando Greta a Milano.

Marcello sorprende Rosa con un gesto

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Rosa riceverà degli incoraggiamenti a coltivare il proprio talento di scrittrice. Tancredi capirà di non avere nessuna possibilità con la donna a differenza di Marcello (Pietro Masotti), che la sorprenderà con un gesto romantico che riaccenderà la speranza di un loro ritorno di fiamma.

Infine Umberto e Adelaide crederanno di essersi sbarazzarsi per sempre dei fratelli Marchesi. Le speranze dei due andranno incontro ad una brutta sorpresa quando Greta organizzerà una trappola ai danni di Odile.

Mimmo ha aiutato Agata a tornare a lavorare a Firenze

Nel frattempo, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda a fine aprile sui teleschermi italiani, Agata ha deciso di licenziarsi e tornare a Firenze, decisa a ricominciare da capo. La scelta ha portato con sé entusiasmo ed allo stesso tempo paura. Mimmo ha aiutato la fidanzata ad essere reintegrata in un progetto nel capoluogo toscano. Caterina, invece, ha dovuto fare i conti con una delusione cocente. Il bozzetto che aveva scartato ha avuto successo nelle mani di un'altra allieva.

Intanto Delia e Botteri sono apparsi decisi a sposarsi ma prima hanno dovuto informare Teo della loro decisione. Anche Rosa si è trovata davanti ad un bivio decisivo e la scelta ha cambiato completamente il modo in cui il suo romanzo è stato accolto.