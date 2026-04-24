La puntata di Uomini e donne in cui hanno annunciato il loro fidanzamento non è ancora andata in onda, ma Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa stanno già pubblicando molti contenuti di coppia sui social. La dama e il cavaliere si stanno mostrando innamorati e complici su Instagram, dove hanno postato video e foto di baci che si sono scambiati all'Isola d'Elba dopo la loro ultima apparizione agli Elios.

La felicità dopo l'addio a Uomini e donne

Non è passata neanche una settimana da quando Elisabetta e Sebastiano hanno lasciato Uomini e donne in coppia, ma sono già diversi i contenuti che hanno postato insieme sui social.

Anche se l'ultima puntata alla quale hanno partecipato non è ancora stata trasmessa in tv, la dama e il cavaliere stanno raccontando il loro amore su Instagram e ciò andrebbe contro le regole del programma.

"Al cuor non si comanda", sono le parole che i due protagonisti del trono Over si sono dedicati nel corso di una serata in un locale dell'Isola d'Elba.

Stando a questa dichiarazione e ai baci che si sono scambiati in un recente video, la relazione tra Elisabetta e Sebastiano procederebbe a gonfie vele lontano dai riflettori di Canale 5.

Il ritorno di fiamma dopo il flirt con Simona

Il pubblico di Uomini e donne non ha ancora visto com'è avvenuto il riavvicinamento tra Elisabetta e Sebastiano, anzi chi non legge le anticipazioni è rimasto al fatto che lui ha lasciato il programma insieme a Simona.

Il fidanzamento tra il cavaliere e la dama siciliana è stato trasmesso in tv il 23 aprile scorso, e solamente tra la fine della prossima settimane e l'inizio di maggio ci saranno aggiornamenti su questa ormai ex coppia.

Le opinioni degli spettatori

L'uscita di Sebastiano e Simona dal programma sembra non aver convinto la maggior parte dei fan, o meglio questo è quello che si evince dai commenti che sono stati scritti sulla pagina X di Uomini e donne.

"Lui è proprio un buffone", "Questo cavaliere fa ridere, ma come fanno a credergli?", "Ma Simona è tonta", "Elisabetta dovrebbe trovarsi un altro e darsi una calmata", "Simona non mi sembra molto sveglia", "Io non credo a nulla di quello che hanno raccontato in studio", si legge sui social in questi giorni.