Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una situazione fuori controllo, un epilogo drammatico e una misteriosa sparizione che coinvolgerà alcuni protagonisti. Nella puntata in onda lunedì 4 maggio alle 16:10 su Rai 1, Greta rimarrà vittima di un grave incidente proprio mentre incontrerà Adelaide, che nel frattempo sarà in forte ansia per Odile, scomparsa ormai da giorni. Matteo si metterà immediatamente sulle tracce della figlia della contessa, deciso a scoprire dove possa essere finita e cosa le sia accaduto. Intanto, Irene vivrà un momento decisivo: capirà, poco prima di sposare Cesare, di non voler trascorrere la vita con lui e lo lascerà a un passo dal matrimonio, prendendo una decisione che cambierà radicalmente il corso della sua storia.

Greta ha un grave incidente, Adelaide in ansia per Odile

Greta incontrerà Adelaide, ma le cose non andranno affatto come sperato: la stilista della Galleria Milano Moda, accecata dal desiderio di vendetta, resterà vittima di un grave incidente proprio mentre si troverà con la contessa. Nel frattempo, Adelaide sarà in forte apprensione per Odile, scomparsa ormai da giorni. Matteo si metterà immediatamente alla ricerca della ragazza e troverà un indizio decisivo per individuare il luogo in cui è tenuta nascosta. Stando alle anticipazioni, infatti, tutto lascia pensare che Odile sia stata sequestrata: il suo allontanamento non sembra affatto volontario. Le anticipazioni della puntata successiva, a tal proposito, descrivono meglio la situazione e fanno intendere con chiarezza che sarà proprio Matteo a riuscire a portare in salvo la figlia di Adelaide, aprendo la strada a un confronto che potrebbe cambiare molte dinamiche.

Irene lascia Cesare e si fidanza con Johnny

Nel frattempo, ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali e per il triangolo amoroso che, per settimane, ha lasciato una delle protagoniste de Il Paradiso delle signore in bilico tra attrazione e sentimento. Irene, ormai arrivata al giorno delle nozze, capirà con lucidità che Cesare non è l’uomo della sua vita. La capo commessa prenderà così una decisione inaspettata e dolorosa: lascerà l’avvocato Brugnoli a un passo dal matrimonio, rinunciando alle nozze pochi istanti prima del grande passo. E mentre Johnny si preparerà a salutare Mimmo prima di partire per un lungo viaggio, resterà senza parole davanti a una sorpresa inattesa: sarà proprio Irene a presentarsi da lui, scegliendo apertamente di stare al suo fianco e di iniziare una nuova storia d’amore.