Nelle ultime settimane a Uomini e donne si è parlato poco di Alessio Pili Stella, ma ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni ad aggiornare il pubblico su cosa starebbe accadendo nella vita sentimentale del cavaliere. Il 10 aprile, infatti, l'esperto di gossip ha svelato che il protagonista del trono Over sarebbe prossimo a lasciare il programma insieme a Debora, con la quale avrebbe trascorso il weekend di Pasqua.

L'aggiornamento sul legame nato a Uomini e donne

Come procede la frequentazione tra Alessio e Debora? Se negli studi di Uomini e donne si sta parlando poco di questo rapporto, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto e poi condiviso un'indiscrezione molto interessante sui chiacchierati protagonisti del trono Over.

"I due sembrerebbero prossimi all'uscita dal programma insieme. Hanno trascorso anche Pasquetta insieme, sono stati in un lido di Fregene", ha svelato il blogger sul suo profilo Instagram.

Stando a queste ultime novità, dunque, il cavaliere e la dama potrebbero annunciare il loro fidanzamento in una delle registrazioni che ci saranno la settimana prossima.

L'indecisione tra Debora e Rosanna

Alessio è stato sicuramente uno dei protagonisti assoluti di quest'edizione di Uomini e donne, soprattutto da quando ha accettato il numero di telefono di Rosanna.

Tra i due c'è stata una frequentazione che ha appassionato il pubblico a casa, un tira e molla che è andato avanti per mesi e nel quale ad un certo punto si è inserita Debora.

Il cavaliere ha conosciuto entrambe le dame e non ha mai nascosto la sua indecisione, ma nelle ultime settimane è cambiato tutto: Alessio ha messo da parte Rosanna e si è concentrato solo su Debora, con la quale si dice starebbe andando d'amore e d'accordo anche lontano dai riflettori.

Le anticipazioni del 10 aprile

Nell'attesa di scoprire cosa faranno Alessio e Debora nella prossima registrazione, i fan di Uomini e donne stanno per assistere all'ultima puntata della settimana.

Il 10 aprile in studio accadranno molte cose: Cristina tornerà e chiederà a Marco di conoscersi meglio, Guido e Federica si commuoveranno parlando della loro relazione fuori dallo studio, Ciro discuterà animatamente sia con Elisa che con Martina.