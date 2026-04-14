Su Rai 1, lunedì 20 aprile va in onda la seconda puntata della fiction La buona stella. Simone dopo essere scappato con Alessia e Giada viene trovato da Ezio e Bruno. Nel frattempo a Roma, Stella è sempre più convinta che nella squadra di Valerio ci siano alcuni poliziotti corrotti.

Anticipazioni La buona stella

Le anticipazioni legate alla seconda puntata de La buona stella, vedono nuovo colpi di scena. Simone dopo aver convinto la sua ex moglie Alessia a scappare con la figlia Giada, riesce a tubare un camper ed i tre vagano senza una meta. Quando l’ex calciatore pensava di aver messo in salvo la sua famiglia, Ezio e Bruno li trovano e li fanno prigionieri.

Per salvare la figlia Giada e il suo ex marito Simone, Alessia commette un gesto estremo. Intanto a Roma, Valerio decide di dare una possibilità a Stella e quindi decide di riaprire l’indagine sul loro collega morto all’interno di una birreria. Stella è sempre più convinta che all’interno della squadra di Valerio, ci siano dei colleghi corrotti. Ad alimentare la sua tesi è un nuovo caso da risolvere: all’apparenza il cadavere di una persona sembra essere un suicidio, ma in realtà ha a che fare con la sparatoria avvenuta in birreria.

Dal punto di vista personale Stella soffre per la morte del compagno. A complicare le cose c’è il suo ex marito che rinvia perennemente l’udienza per rivedere l’affidsmento del figlio.

L'opinione di alcuni utenti del web

La nuova serie tv con Miriam Dalmazio, Francesco Arca e Filippo Scicchitano è stata oggetto di discussione sui social. In particolare, su X diversi utenti hanno espresso una loro opinione sulla messa in onda della prima puntata. Un utente ha ironizzato sul ruolo di Filippo Scicchitano: "Simone prendi tutto e scappa, tanto solo Lolita Lobosco può salvarti”, il riferimento è al fatto che l’attore ha partecipato alla fiction Lolita Lobosco. Un altro utente ha affermato: “So che non dovrei fare apprezzamenti su due poliziotti corrotti, però mi fanno troppo ridere”. Un ulteriore utente ha promosso la fiction: “Per me è un grande sì”. Tra gli utenti c’è chi si è detto rammaricato per il giorno di messa in onda: “Mi dispiace ma la Rai non avrebbe dovuto mandare questo gioiellino contro il competitor che torna dopo 10 anni con una sua serie cult”.