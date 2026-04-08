Nelle puntate finali della soap turca La forza di una donna, Sirin Sarikadi (Seray Kaya) la pagherà per i crimini commessi: sia per aver manomesso la flebo che teneva in vita il defunto cognato Sarp (Caner Cindoruk), e per aver cercato di fare del male al nipote Doruk (Ali Semi Sefil). La giovane finirà dietro le sbarre del carcere, grazie a suo padre Enver (Serif Erol).

Sirin chiede aiuto a suo padre dopo essere fuggita

Ben presto, Sirin dimostrerà di essere sempre più instabile mentalmente. In particolare, la giovane convincerà il nipote Doruk a buttarsi giù dalla finestra di casa, ma per fortuna a evitare il peggio ci penserà Bahar.

Quest’ultima picchierà la sorellastra Sirin, appena scoprirà che ha tentato di uccidere suo figlio. A quel punto, avendo contro anche suo padre Enver, Sirin si darà alla fuga e troverà rifugio in un hotel in cui rifiuterà il corteggiamento del portinaio Omer.

Appena rimarrà senza soldi, Sirin chiederà aiuto a suo padre Enver, senza sospettare minimamente che Arif gli ha fatto ascoltare la registrazione in cui ha ammesso di aver ucciso Sarp in ospedale.

Enver tende una trappola alla figlia

Enver troverà il coraggio di ingannare Sirin, dato che le farà una trappola servendosi della complicità di Kismet. L’anziano uomo raggiungerà la figlia nell’albergo in cui alloggia, e riuscirà a farle confessare il suo coinvolgimento con il decesso del cognato Sarp.

Enver si prenderà gioco di Sirin, dandole il denaro che gli ha chiesto per consentirle di rifarsi una nuova vita altrove, dopodiché la saluterà dandole un forte abbraccio con le lacrime agli occhi.

Appena scenderà dalle scale, Sirin capirà di essere stata tradita da suo padre, poiché non riuscirà a sfuggire al suo arresto. I telespettatori, avranno modo di scoprire che le forze dell’ordine hanno ascoltato la duplice confessione di Sirin, grazie al microfono che Enver aveva indosso.

Riepilogo: Bahar ha smascherato Sirin

Di recente, Bahar ha smascherato la sorellastra Sirin, rivelando a Enver che sua figlia è stata aggredita da tre barboni su sua commissione. In precedenza, Sirin ha infatti ordinato a dei malviventi di picchiarla in cambio di denaro, con l’obiettivo di suscitare la compassione di Arif per riavvicinarlo a sé. Quando è tornata a casa, Sirin ha accusato Bahar di essere la mandante della sua aggressione.