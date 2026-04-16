Satılmış si prenderà cura di Arda ed Emre che tornerà a casa ubriaco nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che il figlio di Ceyda mostrerà una maturità superiore alla sua età occupandosi del fratellino in assenza di Emre. Quest'ultimo alzerà il gomito dopo la delusione d'amore da parte di Kismet. La donna sarà molto fiera di Satılmış.

Satılmış: un piccolo uragano a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il piccolo Satılmış dimostrerà di essere un bambino molto affettuoso e responsabile.

Nelle puntate in onda in Italia, il figlio di Ceyda è appena arrivato e ha scombussolato la vita di tutti i protagonisti. Satılmış appare molto irrequieto e sta dando filo da torcere a Bahar e Ceyda che non sempre riescono a tenerlo a bada. Con il passare delle puntate, tuttavia, si scoprirà che dietro la maschera da duro, il piccolo protagonista nasconde un passato molto doloroso a causa di un padre violento che lo obbligava a mendicare. Satılmış si troverà molto bene con Ceyda e i bambini, soprattutto con Arda verso cui maturerà un forte senso di protezione. Quando saprà che sua madre rischia di perdere Arda, Satılmış andrà a lavorare di nascosto, saltando la scuola, pensando di mettere insieme i soldi necessari a pagare Dursun.

Questo gesto commuoverà Ceyda che per la prima volta si lascerà andare ad un abbraccio emozionante con suo figlio.

Satılmış darà molte soddisfazioni a Ceyda

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Satılmış andrà a vivere con Emre, mentre Arda resterà con Ceyda. Quest'ultima avrà un impegno con Arif e per questo affiderà a Emre anche Arda per un giorno. L'uomo non si mostrerà affatto responsabile, perché sarà deluso da Kismet che lo lascerà all'improvviso e si attaccherà alla bottiglia. Emre crollerà ubriaco e a prendersi cura di lui sarà il piccolo Satılmış che dimostrerà di essere molto più maturo della sua età. Il bambino si occuperà anche di suo fratello Arda, preparandogli da mangiare.

Quando Ceyda telefonerà l'indomani a Emre, Satılmış la informerà dello stato di suo padre e lei si precipiterà a casa sua. La donna vedrà che suo figlio ha pensato a tutto e sarà molto orgogliosa di lui.