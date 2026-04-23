Le trame delle puntate finali de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Satilmis e suo fratello organizzeranno una sorpresa in occasione delle nozze di Ceyda e Raif. Il bambino farà in modo che Arda chiami per la prima volta mamma la cantante.

Satilmis organizza una sorpresa per Ceyda con l'aiuto di Arda

Ceyda al fianco di Raif e Bahar accanto ad Arif riusciranno a coronare il loro sogno d'amore. Le due coppie decideranno di celebrare le nozze lo stesso giorno. Pertanto, i quattro si getteranno a capofitto nei preparativi per rendere il loro giorno più speciale possibile.

Gli amici e i parenti penseranno ai regali da fare agli sposi mentre i più piccoli ne prepareranno uno davvero speciale. In particolare, Satilmis penserà di fare a Ceyda una sorpresa. Il ragazzino pretenderà che Arda chiami per la prima volta mamma la cantante dopo aver avuto alcuni problemi legati all'autismo. Satilmis chiederà la complicità di Nisan e Doruk, anche loro coinvolti nei festeggiamenti di Bahar. Tutti insieme inizieranno a ripetere di continuo la parola mamma di fronte al piccolo Arda.

Ceyda sente Arda chiamarla mamma e fa pace con Gulten

Le anticipazioni rivelano che la costanza dei bambini verrà premiata poiché nel giorno delle nozze Ceyda udirà Arda chiamarla timidamente mamma.

La cantante con le lacrime agli occhi abbraccerà il bambino forte al suo petto, consapevole che abbia ricevuto il dono più bello che una madre possa ricevere. Allo stesso tempo, Bahar osserverà la scena incredula. Ceyda avrà poco tempo per riprendersi dalla sorpresa poiché ci sarà un altro colpo di scena che la renderà al settimo cielo. La donna vedrà sua madre Gulten avanzare verso di lei. Le due donne si lasceranno andare ad un lungo abbraccio che seppellirà le vecchie incomprensioni. Arda sorprenderà nuovamente sua madre quando si rivolgerà a Gulten, usando la parola nonna.

Raif e Ceyda hanno fatto l'albero di Natale insieme

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine aprile su Canale 5, Nisan e Doruk hanno atteso con ansia l'arrivo del nuovo anno, pensando ai doni che avrebbero ricevuto.

Enver ha promesso ai suoi nipoti i soldi della vendita del terreno su cui posava la casa andata in fiamme. Intanto, Ceyda è stata riassunta da Fazilet, che si è accorta che suo figlio ha reagito molto male alla sua assenza. Raif insieme a Ceyda hanno preparato l'albero di Natale con entusiasmo. Nonostante questo, Fazilet ha mantenuto un atteggiamento prudente nei confronti della cantante. Infine Kismet e Cem hanno superato un trauma che aveva segnato la loro esistenza.