Le labbra di Manuel e Julieta si sfioreranno nelle prossime puntate de La Promessa: "Non avrei mai pensato di amare di nuovo", dirà il marchesino.

Le anticipazioni rivelano che Julieta entrerà in punta di piedi nella vita di Manuel ma gli farà battere di nuovo il cuore. La donna, però, è la moglie del cugino Ciro e questo renderà tutto più complicato. Il bacio appassionato non ci sarà, ma Manuel e Julieta non faranno che pensare a quel momento di vicinanza.

L'arrivo di Julieta a La Promessa e nella vita di Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto arriverà Julieta, una donna che riuscirà a far battere di nuovo il cuore a Manuel.

Il primo incontro tra due avverrà il giorno delle nozze di Toño che dirà addio a Simona e a La Promessa per una nuova vita con Enora. Gli sguardi tra Manuel e Julieta saranno complici sin dal primo istante, ma non sarà tutto rose e fiori per loro. Presto, infatti, si scoprirà che Julieta è sposata ed è la moglie di Ciro, il cugino di Manuel. Tutto questo metterà un freno a Julieta e al marchesino, ma non servirà a fermare i loro sentimenti che ogni giorni diventeranno sempre più autentici. La donna si aprirà con Manuel e gli dirà che il suo è stato un matrimonio combinato e Ciro è un despota. L'amicizia tra Julieta e il marchesino diventerà più importante quando entrambi parleranno del loro passato.

Manuel parlerà alla donna del suo amore per Jana e di quanto ha lottato per vivere il suo sogno con lei.

Una nuova vita in arrivo per Manuel?

Nelle prossime puntate de La Promessa, le difese di Manuel inizieranno a crollare quando conoscerà meglio Julieta. La complicità tra i due sarà evidente e anche la donna si aprirà sul suo passato. Julieta confiderà a Manuel che quando è stata costretta a sposare Ciro, era innamorata di Rodrigo. La donna spiegherà che lei era disposta a combattere e anche a scappare con lui, ma Rodrigo non era della stessa opinione e la lasciò con un biglietto. Dopo essersi confidati a vicenda, Manuel e Julieta saranno più vicini che mai e le loro labbra si sfioreranno. "Non avrei mai pensato di amare di nuovo", dirà Manuel alla donna. Il momento sarà molto intenso, tanto che l'indomani non potranno smettere di pensarci, anche se continueranno a fare finta di niente.