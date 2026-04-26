Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore in programma dal 4 all'8 maggio sui teleschermi di Rai 1 rivelano che Rosa accetterà di partire per il Vietnam come reporter di guerra. Cesare, invece, farà perdere le proprie tracce dopo essere stato lasciato sull'altare.

Rosa parte per il Vietnam come reporter di guerra

Roberto coinvolgerà il Giro d'Italia per attirare i clienti ed aumentare le vendite del famoso atelier. Rosa diventerà temporaneamente Venere per aiutare lo staff in difficoltà in seguito alla partenza di Irene con Johnny. Tacrendi, prima di abbandonare Milano, lascerà una missiva alla scrittrice.

La donna scoprirà di essere stata ingaggiata come reporter di guerra in Vietnam. Rosa deciderà di partire per lo stato, promettendo a Marcello che quando tornerà a Milano diventeranno marito e moglie.

Umberto, intanto, scoprirà che Odile ha rispedito in fabbrica tutti i vestiti ideati da Greta. Questo potrebbe significare una grave crisi per la Galleria Milano Moda. L'uomo apparirà in ansia per la scelta della giovane sul lavoro e per questo cercherà di convincere Matteo a farla ragionare ma nemmeno lui avrà successo. L'uomo riuscirà comunque ad aiutare Odile a ritrovare la passione sul lavoro.

Rebecca in ansia per la strana scomparsa di Cesare

Cesare, invece, rischierà di farsi male pur di dimenticare Irene dopo essere stato lasciato all'altare.

Rebecca sarà in ansia per la strana scomparsa dell'uomo, temendo che sia finito in un brutto giro.

Intanto un uomo misterioso si avvicinerà a Mirella, riaprendo una ferita legata al suo passato.

Infine l'assenza di Irene ad Il Paradiso si farà sempre più sentire e Roberto chiederà a Concetta uno sforzo in più.

Matteo è stato arrestato per essersi introdotto in casa dei Marchesi

Nel frattempo, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda a fine aprile su Rai 1, Matteo ha raccontato ad Umberto e Adelaide quello che ha scoperto sulla madre dei Marchesi a Londra. I due cognati hanno sfruttato la complicità del fratello di Marcello per proteggere Odile da Greta ed Ettore. Proprio Matteo è stato arrestato dopo essersi introdotto furtivamente in casa dei Marchesi.

Caterina, invece, ha inserito alcuni modelli disegnati dal padre nella sua cartellina per la scuola di moda. La giovane si è convinta di vincere il concorso e finire sulla prima pagina de Il Paradiso Donna.

Agata ha temuto di aver perso per sempre Mimmo e per questo ne ha parlato con sua madre Concetta. Infine Rosa ha accettato le critiche di Marcello sul romanzo, modificando alcuni capitoli mentre Johnny ha vinto molti soldi e per questo ha deciso di fare un lungo viaggio col caravan.