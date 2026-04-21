Leocadia comprerà una nuova automobile per Alonso nelle prossime puntate de La Promessa: lui resterà senza parole per il grande regalo.

Le anticipazioni rivelano che Alonso ringrazierà Leocadia, dicendole che si sente debitore nei suoi confronti.

Leocadia e il suo potere sempre crescente a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia farà di tutto per guadagnare sempre più terreno all'interno dell'alta società. La donna soffrirà molto il fatto di non aver mai avuto un titolo nobiliare e per questo cercherà di compensare la mancanza con la sua grande disponibilità di denaro.

Leocadia imporrà le sue scelte ad Alonso sempre in modo velato, quasi facendo credere che i suoi siano solo consigli. Sarà lei a far virare la scelta del nuovo maggiordomo su Cristobal quando tutti si aspettavano che fosse Ricardo a prendere il posto di Romulo. Nonostante il potere, Leocadia si troverà in forte difficoltà a causa di Angela che si rifiuterà di partire per la Svizzera. La donna costringerà sua figlia a dormire all'addiaccio in giardino, ma Angela non si lascerà scalfire. Appena potrà, la ragazza si lascerà andare tra le braccia di Curro e il loro amore diventerà più solido di prima. Durante la festa in onore del nuovo titolo di Adriano, Angela riceverà delle pesanti avances da parte del marchese di Andújar e risponderà con un pugno alle sue attenzioni.

Questo comprometterà per sempre la sua entrata in società.

Angela esclusa dalla festa a cui Leocadia teneva

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia penserà di conquistare ancora la fiducia di Alonso con un regalo inaspettato. Il marchese, infatti, troverà una nuova automobile in giardino e Leocadia gli dirà che è un suo dono. "Non è possibile non avere un'automobile per un marchese" dirà la donna, spiegando che è il suo modo per sdebitarsi per l'ospitalità offerta a lei e Angela. Alonso ci cascherà ancora una volta e dirà a Leocadia che è lui ad essere suo debitore visti i tanti aiuti alla sua famiglia. Il potere di Leocadia, tuttavia, non basterà a far entrare Angela nell'alta società. La ragazza, infatti, sarà esclusa da una festa a causa del pugno sferrato al marchese.