Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Cristobal apparirà molto risentito quando lo staff lo paragonerà a Romulo. L'uomo darà ordine ai suoi sottoposti di non nominare mai più l'anziano maggiordomo, deciso a sbarazzarsi del suo spettro alla tenuta.

Lo staff inizia a paragonare Cristobal e Romulo

Alonso assumerà Cristobal come capo maggiordomo della tenuta su consiglio di Leocadia. Quest'ultima fingerà di non conoscere il nuovo arrivato anche se in realtà lo frequenterà da tantissimo tempo. L'arrivo dell'uomo causerà il disappunto di Ricardo, in quanto sperava di ottenere il ruolo lasciato vacante da Romulo.

Nonostante questo, l'uomo chiederà allo staff de La Promessa di dare una chance a Cristobal per evitare conflitti.

Col passare del tempo, il capo maggiordomo inizierà a fare la voce grossa con tutto lo staff. L'uomo ridurrà il ruolo di Petra mentre farà tornare Lope a semplice valletto dopo che per anni aveva aiutato Simona e Candela nelle cucine. Cambiamenti che porteranno il persone della tenuta a paragonare Cristobal a Romulo, trasferitosi da tempo in una cittadina di mare con la moglie Emilia. Paragoni che faranno arrabbiare il capo maggiordomo che cercherà di farsi rispettare la sua autorità.

Cristobal impedisce ai suoi sottoposti di nominare Romulo

La situazione sarà destinata a peggiorare quando Cristobal penserà di modificare i giorni liberi dei dipendenti.

Durante una riunione, l'uomo impedirà ai suoi sottoposti di nominare Romulo altrimenti non esiterà a licenziarli dal posto di lavoro. L'ordine susciterà le perplessità dei dipendenti mentre il capo maggiordomo si augurerà in questo modo di eliminare lo spettro di Baeza. La gestione dello staff diventerà sempre più complessa, tanto che anche Cristobal apparirà in grande difficoltà.

Catalina ha mantenuto le distanze da Lisandro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine aprile su Rete 4, Catalina ha mantenuto le distanze da Lisandro mentre Romulo ed Emilia hanno rivelato a Pia e Ricardo di essersi concessi una seconda chance. A tal proposito, la governante ha recuperato il braccialetto, entrando nello studio con l'aiuto di Lope.

Samuel, invece, ha ribadito che non è stata Petra a mandare la lettera al vescovado senza fornire ulteriori dettagli sulla faccenda. Maria ha deciso di affrontare il prelato, scoprendo qualcosa d'inaspettato. La domestica ha appresto che l'uomo ha deciso di togliersi l'abito talare in quanto innamorato di lei. Infine Manuel e Tono hanno ricevuto una missiva firmata Mendez con un ordine di tre motori aerei.