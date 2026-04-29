La serie ‘Mare Fuori’ torna su Rai 2 con l’attesissima sesta stagione, presentando i primi due episodi in prima serata, questa sera 29 aprile. Questa produzione di successo, frutto della collaborazione tra Rai Fiction e Picomedia, continua a esplorare le complesse vicende dei giovani detenuti dell’Istituto Penale Minorile di Napoli. I protagonisti sono impegnati in un difficile percorso per trovare la propria strada, divisa tra le sfide e le ombre della reclusione e la speranza di un futuro diverso al di fuori delle mura carcerarie.

Il cast della serie vede il ritorno di volti noti e l’introduzione di nuove figure.

Tra i protagonisti principali figurano Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo, Virginia Bocelli, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi, Salahudin Tidjani Imrana, Artem e Yeva Sai, che danno vita a un mosaico di storie intense e drammatiche.

Nuove dinamiche e personaggi in ‘Mare Fuori 6’

Al centro della trama di questa nuova stagione si conferma il personaggio di Rosa Ricci, interpretata con intensità da Maria Esposito. Rosa, ultima erede di una potente famiglia criminale, si trova ad affrontare complessi conflitti familiari e le pericolose vendette incrociate del clan Di Salvo. La sua ricerca di redenzione e di un domani differente è uno dei fili conduttori principali.

L’arrivo di tre sorelle assetate di potere tra le detenute dell’IPM introduce nuove tensioni e dinamiche, alimentando storie già segnate dal crimine ma anche dalla possibilità di invertire la rotta. Tra i nuovi ingressi spicca anche Stella, interpretata da Virginia Bocelli, una ragazza proveniente da una famiglia agiata che si trova a dover affrontare le gravi conseguenze di un errore imperdonabile. Accanto a lei, una giovane detenuta straniera dal passato misterioso aggiunge un ulteriore elemento di incertezza e profondità alle vicende dell’Istituto Penale Minorile.

Le anticipazioni dei primi due episodi

Il primo episodio, intitolato ‘La legge del più forte’, si apre con l’incontro in ospedale tra Simone e Carmela, entrambi accorsi per avere notizie su Rosa e Tommaso.

Durante la conversazione, Carmela rivela a Simone alcuni segreti inaspettati. All’interno dell’IPM, l’attenzione è tutta rivolta a scoprire chi possa aver attentato alla vita di Rosa, mentre l’ingresso delle tre sorelle, legate a Carmela e con ambizioni criminali, altera profondamente gli equilibri preesistenti tra i detenuti. Nel frattempo, Simone ha preso in mano le redini del clan Di Salvo, ma la sua leadership incontra già le prime resistenze. Sofia è angosciata per la fuga della figlia, che, insieme ai milanesi, ha fatto perdere le sue tracce. Cucciolo e Micciarella vivono con apprensione le sorti della madre. Dobermann tenta di riconquistare Sonia, che non sembra disposta a perdonarlo.

Il rapporto tra Massimo e Maria diventa sempre più stretto, mentre una sorpresa inattesa scuote l’amore tra Alina e Pino.

Nel secondo episodio, dal titolo ‘Una colpa da espiare’, Tommaso e Rosa si confrontano apertamente su quanto accaduto, e il ragazzo inizia a nutrire un sospetto su chi possa essere il vero responsabile dell’attentato. Simone, recatosi in tribunale per un’udienza, ha un incontro segreto e inaspettato. Massimo, nel frattempo, cerca con insistenza di convincere Rosa a cambiare vita e a intraprendere un percorso di redenzione. Alina e Pino devono affrontare un grande problema che mette a dura prova il loro rapporto. Infine, Angelo riflette profondamente sulla difficile decisione di proteggere sua sorella.