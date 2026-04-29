Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che sono state registrata il 28 aprile svelano che molti componenti del parterre Over si sono detti addio. Diego Tavani, ad esempio, ha deciso mettere un punto alla conoscenza con Maria dopo una discussione molto accesa e lo stesso ha fatto Barbara De Santi con Stefano. La dama, però, si è detta contenta della frequentazione con Massimo, ex della "collega" Elena.

Nessun lieto fine per Diego a Uomini e donne

Nel corso delle riprese di Uomini e donne del 28 aprile si è parlato di alcune conoscenze che sono giunte al capolinea, a partire da quella di Diego e Maria.

I due si sono frequentati per qualche settimana e inizialmente la dama era riuscita a sbaragliare la concorrenza attirando l'attenzione del cavaliere romano più di Rosanna e Paola.

Martedì scorso, però, tra i protagonisti del trono Over c'è stata una discussione molto accesa e alla fine entrambi hanno deciso di proseguire il percorso ognuno per conto proprio.

Massimo riparte dopo la rottura con Elena

Tra i protagonisti della registrazione di Uomini e donne del 28 aprile c'è stata anche Barbara, che è stata messa di fronte a due cavalieri che ha conosciuto meglio in questo periodo.

Se la frequentazione con Stefano non è andata bene (entrambi hanno deciso di interrompere), quella con Massimo sembra entusiasmare parecchio la storica dama del parterre.

L'imprenditore, dunque, ha deciso di ripartire dopo l'altalenante rapporto con Elena, che poco tempo fa ha chiuso con lui soprattutto per la differenza d'età.

Quando iniziano le vacanze

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le registrazioni di Uomini e donne dovrebbero interrompersi il 12 maggio.

Tra un paio di settimane, dunque, Maria De Filippi dovrebbe chiudere ufficialmente l'edizione 2025/2026 (che continuerà ad andare in onda fino alla fine del mese) e cominciare a pensare alla nuova stagione di Temptation Island.

La redazione che lavora sulla buona riuscita del reality estivo è la stessa del dating-show, quindi a brevissimo Raffaella Mennoia e gli altri autori si trasferiranno in Calabria per l'inizio delle riprese del format che anche quest'anno dovrebbe essere condotto da Filippo Bisciglia.