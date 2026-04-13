Raffaella Fico ha rilasciato un'intervista a Verissimo, dove si é espressa anche sulla rottura con Armando Izzo, del quale si é detta molto delusa, dopo la rottura tra i due, voluta da lui, annunciandolo in un posto pubblicato sui social.

Intervistata in una ospitata a Verissimo, nella puntata del 12 aprile 2026 condotta da Silvia Toffanin, Fico ha ammesso di essere rimasta fortemente delusa per la rottura con Izzo: "Era tutto rose e fiori. Anche per me è inspiegabile e vorrei trovare delle risposte. Quando è tornato a casa dal ritiro a Palermo, ha detto che doveva prendersi del tempo per riflettere.

Mi ha detto: ‘È un periodo per me brutto, non so cosa mi sta succedendo e voglio stare da solo’. Poi nel comunicato ha comunicato la pausa di riflessione".

Il retroscena alla base della rottura tra la showgirl e l'ex compagno

Stando alle dichiarazioni di Raffaella rilasciate in TV, al ritorno da Palermo lui le avrebbe confidato di volersi concedere una pausa di riflessione da lei. Con queste dichiarazioni, quindi, Fico ha ammesso di essere stata lasciata di punto in bianco, in amore, da colui che avrebbe voluto come compagno al suo fianco. La showgirl ha inoltre lasciato intendere di non essere ancora consapevole delle reali motivazioni che avrebbero spinto l'ex alla chiusura della loro storia.

Secondo la showgirl, restando al fianco di Armando avrebbe potuto costruire una famiglia e nel rispetto della scelta di lui di chiudere ogni rapporto avuto insieme, lei oggi non accetterebbe l'idea di un possibile ritorno di fiamma con l'ex compagno. Nel corso della intervista a Verissimo, Raffaella Fico ha anche ammesso che in futuro potrebbe avere un ripensamento, qualora l'ex compagno volesse tornare sui suoi passi e a stare con lei.

Il recente periodo di Fico

Raffaella Fico sta attraversando un periodo personale molto complesso, segnato dalla recente fine della sua relazione con il calciatore Armando Izzo così come anche dal dolore per la perdita di un figlio.

Durante la sua partecipazione a Verissimo, ha raccontato il dramma vissuto nel dicembre 2025, quando ha perso al quinto mese di gravidanza il bambino che aspettava da Izzo, che avrebbero voluto chiamare Vincenzo.

Tuttavia, Raffaella continua a essere molto legata a Pia, la figlia nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli. Recentemente, la bambina ha dedicato alla madre una commovente lettera per il suo 38° compleanno, festeggiato il 29 gennaio 2026.