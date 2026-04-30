Sky e Warner Bros. Discovery hanno siglato un nuovo accordo di partnership, che riporta numerosi canali e contenuti del gruppo WBD nell’offerta Sky. Da oggi, 30 aprile 2026, dieci canali sono nuovamente disponibili sui principali device Sky (Sky Q, My Sky, Sky Stream e Sky Glass): Nove, Discovery, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, Hgtv, Discovery Turbo, K2 e Frisbee. L’intesa include anche i canali per bambini Cartoon Network e Boomerang, e il canale di informazione internazionale CNN International.

Il rinnovo della partnership amplifica l'offerta per il pubblico italiano, integrando l'app discovery+, con i suoi contenuti originali e le dirette sportive di Eurosport.

Dal 14 maggio, l'app discovery+ sarà nuovamente accessibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass, con accesso diretto dal telecomando. L'offerta includerà produzioni esclusive (Originals) e un vasto palinsesto sportivo: Roland Garros, Giro d’Italia, Tour de France, La Vuelta, sport invernali, Le Mans, Formula E e golf del PGA Tour.

Una nuova offerta cinematografica tra blockbuster e prime visioni

L'accordo introduce anche un'ampia selezione di film Warner Bros. nell'offerta cinema di Sky e NOW. Il catalogo proporrà blockbuster e titoli cult come Barbie, Dune, Elvis, Via col vento, Blade Runner, Arancia Meccanica, Shining, la trilogia de Il cavaliere oscuro, Inception, Troy e L’ultimo samurai. Sono previste anche prime visioni esclusive, disponibili nel 2027, tra cui Primavera con Tecla Insolia, Idoli con Claudio Santamaria, Una battaglia dopo l’altra, il nuovo Superman dell’Universo DC, Weapons e Cime tempestose.

Questa collaborazione strategica garantisce una maggiore varietà e qualità di proposte, arricchendo il catalogo con produzioni di alto profilo, sia nazionali che internazionali, a beneficio degli abbonati Sky e del pubblico italiano.

Le dichiarazioni dei protagonisti e l’impatto per il pubblico

Andrea Duilio, AD di Sky Italia, ha espresso soddisfazione per l'accordo, evidenziando il rafforzamento dell'offerta di contenuti di qualità per gli spettatori. Anche Alessandro Araimo, AD di Warner Bros. Discovery Southern Europe, ha comunicato entusiasmo, sottolineando il valore e l'ampiezza della proposta e la possibilità di raggiungere nuovi segmenti di pubblico tramite questa rinnovata collaborazione.

L'operazione riflette la crescente attenzione verso la qualità e varietà dei contenuti televisivi, con Sky che si conferma tra i principali operatori italiani nell'intrattenimento e nell'informazione. Warner Bros. Discovery riafferma la sua strategia di presenza su piattaforme digitali e tradizionali, consolidando il proprio ruolo nell'ecosistema audiovisivo italiano e internazionale.