Le anticipazioni di Un Posto al sole preannunciano un clima emotivo instabile e pronto a esplodere. Nelle puntate che saranno trasmesse su Rai 3 alle 20:50 da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, al centro della scena ci sarà Anna, convinta di aver trovato un nuovo equilibrio accanto ad Alberto, finché un incontro del tutto inatteso con Gianluca non la metterà di fronte a ciò che credeva di aver superato. Il passato, riapparendo senza preavviso proprio mentre lei sarà con il suo nuovo compagno, riaprirà una frattura che rischierà di incrinare la fiducia appena costruita.

Mentre Anna cercherà di non lasciarsi travolgere da ciò che riaffiora, a Palazzo Palladini si muoveranno tensioni di altra natura: gelosie che covano da tempo, alleanze familiari che cambiano direzione e segreti che inizieranno a pesare. Stella, stanca di essere ignorata da Eduardo, deciderà di appoggiare apertamente Rino e Angelo, scegliendo di schierarsi con chi sembra offrirle ascolto e spazio. I Del Bue, invece, saranno trascinati nelle complicazioni sentimentali di Bice, dando vita a momenti più leggeri ma non meno movimentati. Per Marina, però, non ci sarà nulla di leggero: il ritorno ingombrante di Greta nella quotidianità di Roberto riaccenderà una gelosia che la signora Ferri credeva di aver domato.

La presenza dell’ex compagna del marito tornerà a insinuarsi nelle sue giornate, alimentando sospetti e timori che renderanno l’atmosfera ancora più tesa.

L’incontro tra Anna e Gianluca sotto casa, Alberto origlia tutto

I giorni che Anna trascorrerà con Alberto saranno segnati da una vicinanza nuova, più profonda del previsto. Il dolore legato alla storia del fratello della ragazza avrà toccato corde che l’uomo non pensava più di avere, spingendolo a lasciarsi andare a un sentimento che sembrava impossibile da costruire. Pur continuando a convivere con il peso del rapporto complicato con suo figlio, Alberto inizierà a intravedere la possibilità di un futuro diverso. Proprio quando il loro equilibrio sembrerà finalmente stabile, però, qualcosa si spezzerà.

Sotto casa, in un momento che nessuno dei due avrebbe potuto prevedere, Anna si troverà davanti a Gianluca. Il giovane, già provato dalla scoperta delle bugie del padre, reagirà con un’intensità emotiva che sorprenderà entrambi. Le frasi che si scambieranno faranno riaffiorare ciò che era rimasto sospeso: ferite, rimpianti, domande mai affrontate. E sarà in quell’istante che Alberto comparirà, restando nell’ombra. Ascolterà tutto senza essere visto, cogliendo parole che lo colpiranno come un pugno. Capirà che tra Anna e Gianluca esiste ancora un terreno fragile, un passato che non si è mai davvero chiuso. La gelosia lo travolgerà, insieme alla paura di perdere ciò che stava appena iniziando a costruire.

Gianluca, invece, dopo lo scontro, si richiuderà nel suo silenzio, lasciando il padre in allarme per una possibile nuova crisi. A offrirgli un appiglio sarà Rossella, che diventerà per lui una presenza capace di ascoltare senza giudicare, aiutandolo a non sprofondare di nuovo.

Stella volta le spalle a Eduardo

Mentre la situazione tra Anna, Alberto e Gianluca diventerà sempre più esplosiva, anche il resto delle storie che attraverseranno la soap partenopea seguirà una traiettoria tutt’altro che stabile. Stella, ormai stremata dall’indifferenza di Eduardo, sceglierà di voltargli le spalle e di appoggiare apertamente Rino e Angelo, i suoi familiari, proprio mentre quest’ultimo continuerà a muoversi nell’ombra per portare avanti il piano che i tre hanno costruito per colpire il prestigioso condominio di Posillipo.

Ogni passo diventerà più rischioso, e la sensazione che tutto possa crollare da un momento all’altro crescerà di giorno in giorno. Sul fronte dei più giovani, Cristina, la figlia minore di Roberto Ferri, tenterà di ricucire il rapporto con Leo, ma la decisione di suo padre di cambiarle scuola farà detonare un nuovo conflitto familiare. La ragazza, sentendosi messa all’angolo, cercherà sostegno in sua madre, riaprendo una rivalità che Marina non riuscirà più a ignorare. La presenza di Greta tornerà infatti a insinuarsi nella quotidianità di Roberto, alimentando un’insofferenza che la consorte dell'imprenditore faticherà a contenere. Intanto i genitori di Lollo proveranno a riportare un po’ di pace tra la sorella di Sasà, l'ex marito e il figlio.

Il pranzo organizzato per tentare una riconciliazione partirà nel peggiore dei modi, ma un brindisi inatteso riuscirà a sciogliere le rigidità di Bice, lasciando intravedere un possibile spiraglio. In mezzo a questo mosaico di tensioni, l’incontro tra Anna e Gianluca diventerà l’evento capace di alterare ogni equilibrio. Le parole scambiate tra i due, cariche di ciò che non è mai stato detto, faranno vacillare Alberto, che dovrà decidere come reagire: affrontare la verità, restare in silenzio o lasciare che il dubbio lo consumi. Qualunque scelta farà, una cosa sarà evidente: dopo quel momento, nulla potrà tornare com’era.