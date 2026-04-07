Nelle registrazioni di Uomini e donne che ci sono state prima di Pasqua, tra Marco e Cinzia Paolini non sono mancati gli scontri. Nonostante i recenti momenti di tensione che hanno vissuto, però, l'altra sera la dama e il cavaliere sono stati fotografati a cena insieme in un locale: i due hanno sorriso all'obiettivo e Lorenzo Pugnaloni ha svelato che si trovavano nello stesso posto dove la protagonista del trono Over è stata ripresa mentre ballava su un palco.

Le tensioni delle ultime puntate

Prima di Pasqua il cast di Uomini e donne ha partecipato a nuove riprese, e le anticipazioni svelano che tra Marco e Cinzia ci sono stati diversi battibecchi.

La dama, in particolare, si è lamentata di un messaggio con il quale il cavaliere avrebbe provato a zittirla e questo ha dato il via ad una discussione piuttosto accesa.

Una segnalazione che è arrivata a Lorenzo Pugnaloni di recente, però, sembra allontanare definitivamente le voci su una possibile rottura tra i protagonisti del trono Over.

L'avvistamento lontano dalle telecamere di Uomini e donne

Cos'è successo tra Marco e Cinzia dopo l'ultima registrazione di Uomini e donne? A rispondere a questa domanda è una foto che Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto e poi condiviso su Instagram.

In questo scatto si vedono la dama e il cavaliere seduti allo stesso tavolo e con lo sguardo rivolto a chi li ha immortalati mentre stavano cenando.

Stando a quest'immagine, dunque, tra i due protagonisti del trono Over sarebbe tornato il sereno e avrebbero deciso di trascorrere il weekend di Pasqua insieme.

Il commento dell'esperto e la data delle prossime riprese

Chi ha diffuso la foto di Marco e Cinzia a cena insieme, ha anche precisato che sarebbero stati avvistati in un locale dove lei è stata ripresa qualche settimana fa mentre ballava (episodio che Tina ha menzionato più volte in studio).

"Lui dovrebbe essere Marco, dal vivo sono talmente diversi che non è facile riconoscerli subito. Comunque erano in quel famoso locale, per cui la pubblicità continua", ha commentato Pugnaloni sui suoi social.

Questa segnalazione potrebbe essere tra i temi della prossima registrazione di Uomini e donne che, salvo cambi di programma, dovrebbe svolgersi mercoledì 8 aprile.