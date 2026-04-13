Valerio Iervolino è stato tra i protagonisti della passata edizione di Uomini e donne, ma ancora oggi continua a far discutere per le frecciatine che lancia a Gemma Galgani tramite i social. Di recente, ad esempio, l'ex cavaliere ha definito la dama "falsa e selvaggia" e lo ha fatto accanto ad una foto che hanno scattato insieme nel periodo in cui si frequentavano.

Le dure parole di Valerio sui social

Mentre in tv vengono trasmesse le puntate inedite di Uomini e donne, sui social si sta parlando molto di un duro attacco che un ex cavaliere ha fatto Gemma su TikTok.

Tramite il proprio account personale, Valerio ha deciso di andare contro la dama che ha frequentato per un breve periodo più di un anno fa.

"Una donna falsa fa più male di una bestia selvaggia; una bestia selvaggia ti può ferire sul corpo, una donna selvaggia ti ferisce nell'anima", ha scritto l'ex protagonista del trono Over accanto ad una sua vecchia foto con Galgani.

Non è la prima volta che l'imprenditore critica la 76enne sul web, anzi in passato l'ha definita "acida, viscida, bugiarda e aggressiva".

La lite negli studi di Uomini e donne

La conoscenza tra Gemma e Valerio è durata poco ed è stata contrassegnata da parecchi alti e bassi.

L'atteggiamento del cavaliere non ha mai convinto la dama, infatti in studio ci sono stati scontri anche molto accesi.

Infastidita dai comportamenti dell'imprenditore, in un'occasione Galgani gli ha dato uno schiaffo e ha minacciato di tirargli una scarpa se non si fosse allontanato da lei.

A distanza di un anno dalla fine della frequentazione, Valerio sembra avere ancora il dente avvelenato con la protagonista del trono Over.

Le anticipazioni della settimana

Gemma sarà tra i protagonisti delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 13 al 17 aprile.

Le anticipazioni del web svelano che la dama rimarrà spiazzata dalle parole con le quali Antonio ammetterà che non è attratto da lei (saranno le domande di Gianni Sperti a spingere il cavaliere a fare questa rivelazione).

Di fronte a questa confessione, però, Galgani non potrà fare altro che interrompere la conoscenza nella quale aveva cominciato a credere dopo un paio di appuntamenti positivi.