Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden Fruit trasmessi a breve in prima visione su Canale 5 rivelano che Leyla avrà una folle reazione dopo aver scoperto che Sahika ha fatto il doppio gioco con lei. La donna aggredirà la darklady, provando a strangolarla nel suo ufficio.

Halit sospetta della buonafede di Leyla

Tutto avrà inizio quando Leyla farà credere ad Halit di aver abortito il bambino che aspettava da lui. Ender non crederà a tale versione e per questo metterà la pulce nell'orecchio all'ex marito. Quest'ultimo inizierà a sospettare della buonafede di Leyla, tanto da voler parlare col medico che l'ha aiutata a mettere fine alla gestazione.

Halit darà alla giovane poche ore di tempo per rintracciare il dottore. Sahika rassicurerà Leyla che le fornirà un medico disposto a confermare il suo aborto. Allo stesso tempo, la darklady stringerà un'alleanza anche con Ender, assicurandola che non intralcerà più i suoi piani con Halit qualora si dovesse sbarazzare per sempre di Leyla.

Leyla attacca Sahika nel suo ufficio

Dagli spoiler della dizi turca si apprende che Sahika preparerà una trappola per Leyla. In dettaglio, il medico si presenterà in studio da Halit dove lo informerà che la sua amata l'ha comprato per inscenare una gravidanza ed il conseguente aborto. L'imprenditore deluso chiederà a Leyla di uscire dalla sua vita e dall'azienda.

La donna capirà che dietro tutto questo c'è lo zampino di Sahika e per questo proverà a strangolarla ma si fermerà dopo aver udito degli strani rumori provenire dall'ufficio accanto. Leyla si farà coraggio rivelando ad Halit di essersi avvicinato a lui solo per la sua ricchezza e che provava disgusto tutte le volte che vivevano una notte di passione.

Zehra ha deciso di prendersi cura del piccolo Halitcan

Nel contempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a metà aprile su Canale 5, Sahika ha organizzato il finto rapimento di Yigit in modo da tenere in pugno Ender. Quest'ultima ha avvertito subito Kaya mentre Halit ha cercato le prove dell'omicidio che avrebbe commesso Nadir in modo da liberarsi di colui che lo sta tormentando in tutti questi anni.

Ender e Yildiz, intanto, hanno messo in atto uno stratagemma per fotografare Nadir e Sahika. Quest'ultima non si è presentata all'incontro, determinando il fallimento del piano. Yigit ha evitato che la situazione degenerasse.

Nel frattempo, Zehra si è presa cura di Halitcan e all'oscuro di Yildiz ha deciso di fare una passeggiata con lui. In questa circostanza, la ragazza ha compiuto una grave disattenzione quando ha scambiato il passeggino del fratellastro con un altro di una bambina.