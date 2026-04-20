Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Sahika diventerà sempre più cattiva, arrivando a compiere un delitto. La donna non esiterà ad avvelenare Nadir quando rifiuterà di collaborare con lei.

Kaya rifiuta di aiutare Sahika

Halit non avrà più un tetto sulla testa in seguito al ritorno di Sahika a Istanbul. L'uomo si trasferirà nel quartiere povero del suo ex autista dopo aver perso tutto in seguito ad un investimento sbagliato. L'imprenditore dovrà lasciare la prestigiosa villa sul Bosforo trovando riparo nell'alloggio povero di Sitki.

Ender chiederà a Sahika di lasciare il prima possibile la tenuta. La darklady rimasta sola chiederà aiuto a Kaya come assistente del suo studio legale. Ma l'uomo rifiuterà di darle una mano a causa del suo precedente comportamento. Sahika non si darà per vinta, giocandosi l'ultima carta disponibile.

Sahika uccide Nadir con del whisky avvelenato

Dopo aver manipolato il nipote, Sahika raggiungerà Nadir. La donna proporrà al nemico giurato di Halit di aiutarlo a conquistare l'Argun Holding. Nadir rifiuterà di collaborare con la darklady a causa dei suoi tanti doppi giochi. La donna, a questo punto, sarà costretta a incassare un nuovo rifiuto da parte di Nadir, che la spingerà a tornare in Svizzera.

Sahika fingerà di accettare il consiglio dell'imprenditore per poi studiare un piano ancora più crudele. Dopo essersi messa in contatto con un uomo della malavita, la donna chiederà a Nadir d'incontrarsi per l'ultima volta. L'imprenditore berrà un bicchiere di pregiato whisky portato da Sahika per brindare alla nuova vita. L'uomo morirà nel giro di poco tempo per colpa del veleno aggiunto nel suo bicchiere.

Yildiz ha sospettato di essere stata tradita da Halit

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit che sono stati trasmessi a metà aprile su Canale 5, Yildiz non è riuscita a togliersi dalla testa di essere stata tradita da Halit con Leyla. La donna si è convinta che tra suo marito e la segretaria ci fosse una relazione extraconiugale.

Intanto qualcuno ha scattato alcune foto compromettenti con l'intento preciso di farle arrivare ad Yildiz. Quest'ultima ha deciso di vederci più chiaro e per questo una volta da sola ha cercato prove dell'infedeltà di Halit nel suo telefono. La donna ha coinvolto Ender, Caner e Emir per scoprire se i suoi sospetti siano fondati.

Sahika, invece, ha scoperto che Lila e Yigit sono tornati insieme mentre Yildiz ha stretto un'alleanza con Ender. Quest'ultima ha dato alcune condizioni precise alla sorella di Zeynep affinché l'aiutasse nel suo piano.