Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 27 al 30 aprile svelano che Marina comincerà a sospettare che dietro l'impulsività di Roberto nei confronti di Stefano Mori in realtà si celi gelosia nei confronti di Greta.

Roberto contro Stefano

Le anticipazioni di Un posto al sole degli episodi che verranno trasmessi su Raitre da lunedì 27 a giovedì 30 aprile prendono il via dall'atteggiamento che Roberto avrà nei confronti di Stefano. Quest'ultimo innervosirà Ferri, il quale sarà incapace di tenere un comportamento lineare e mostrerà un fastidio che andrà oltre la sfera lavorativa.

Effettivamente non passerà molto prima che Marina cominci a sospettare che il marito sia irritato da Stefano perché presente nella vita di Greta.

Roberto, incapace di tenere a bada i propri sentimenti, minaccerà Mori di rivelare a sua moglie della relazione intrattenuta con Greta e le sua impulsività, legata alla paura di perdere un legame con la madre di sua figlia Cristina, lo porterà a commettere dei passi falsi.

Marina simpatizza con la moglie di Mori

Frattanto, Stefano sembrerà determinato a mantenere il pugno di ferro sugli affari. Infatti, la sua radio, diretto competitore di Radio Golfo 99, darà de filo da torcere non solo a Roberto ma anche a Michele il quale si ritroverà invischiato negli scontri tra i due uomini d'affari suo malgrado.

In questa situazione, già complicata, si inserirà lo stato d'animo di Marina, che a fatica cercherà di mantenere un legame con Cristina, ma il ritorno di Greta nella sua vita riaprirà ferite mai rimarginate del tutto. Non a caso, la Giordano proverà da subito simpatia nei riguardi della moglie di Stefano, trovando una certa affinità con la donna tradita e che per certi versi le ricorderà se stessa.

Perché l'1 maggio Un posto al sole non va in onda?

Le anticipazioni di Un posto al sole si fermano a giovedì 30 aprile. Come accade ogni anno, infatti, la soap partenopea in data venerdì 1 maggio non andrà in onda, visto che Raitre darà spazio al tradizionale Concerto che si terrà a Roma in Piazza San Giovanni. Al momento, però, non sono ancora stati diffusi in maniera ufficiale i nomi die presentatori.