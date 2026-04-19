Il salotto televisivo di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, si prepara a un nuovo e atteso appuntamento. La trasmissione torna con il suo secondo incontro del fine settimana, in onda domenica 19 aprile, a partire dalle ore 16.30, sulle frequenze di Canale 5. Il programma promette di offrire al pubblico un mix coinvolgente di interviste esclusive a volti noti e toccanti storie personali, capaci di emozionare e far riflettere.

Ospiti e protagonisti in studio

Tra i protagonisti di questa ricca puntata, il pubblico avrà il piacere di incontrare Giuliana De Sio, un'attrice che incarna l'autenticità e un fascino inconfondibile nel panorama artistico italiano.

La sua presenza promette di regalare momenti di profonda riflessione e racconti inediti. Accanto a lei, un'altra figura iconica del panorama musicale e culturale: Nino D’Angelo. La sua voce, storica e inconfondibile, è da anni un simbolo della città di Napoli, e la sua presenza carismatica arricchirà le conversazioni del pomeriggio di Canale 5.

Storie personali e appelli commoventi

La puntata di Verissimo darà spazio anche a racconti di vita intensi e a momenti di grande emozione. Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta in studio Sabrina Salerno, che si presenterà insieme alla sorella ritrovata Manuela. Un incontro atteso e significativo, che svelerà i dettagli di un ricongiungimento familiare di grande impatto emotivo.

Sarà presente anche Paola Iezzi, che coglierà l'occasione per presentare al pubblico il suo nuovo singolo, intitolato “Stessa direzione”, offrendo uno sguardo sulla sua ultima produzione musicale.

Un momento particolarmente toccante della trasmissione sarà dedicato alla storia di Roberta e Roberto. I genitori di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo nel dicembre del 2020, torneranno a Verissimo per rinnovare il loro appello. Nonostante l'archiviazione del caso, la loro ricerca non si è mai fermata, e continuano a lottare con determinazione per ritrovare il figlio. La loro testimonianza rappresenta un momento di forte impatto emotivo, volto a mantenere alta l'attenzione su una vicenda che ha commosso l'Italia intera.