La finale di Amici 25 è alle porte e a giocarsi la vittoria sono rimasti in sei. Se gli scommettitori danno quasi per scontato il trionfo di Alessio, chi ha partecipato al sondaggio di Libero Magazine si è esposto soprattutto a favore di un altro ballerino ancora in gara. Emiliano è in testa a questa votazione online con il 36%, mentre i fanalini di coda sono Elena con il 9% e Nicola con l'1%

Le preferenze del pubblico online

Tra poche ore verrà eletto il vincitore di Amici 25 e sarà sicuramente uno dei sei talenti che sono approdati alla finale del 17 maggio.

In questi giorni i fan del programma hanno potuto esprimere le loro preferenze in un sondaggio su tutti gli allievi ancora in gara, e i risultati di questa votazione sono abbastanza spiazzanti.

In testa alla classifica di Libero Magazine c'è Emiliano con il 36%, quindi secondo la maggior parte delle persone che si sono esposte ad alzare la coppa dovrebbe essere il ballerino 17enne del team Zerbi-Celentano.

24% e secondo posto virtuale per Angie, invece al terzo c'è Lorenzo con il 18%; entrambi questi talenti sono seguiti da Lorella Cuccarini.

Le percentuali degli altri finalisti di Amici

Ai piedi del podio di questa particolare votazione c'è Alessio con il 12% delle preferenze, invece Elena è penultima con il 9%.

Il ballerino di hip-hop, infatti, è considerato il favorito numero uno sia dagli scommettitori che dagli utenti dei social, quindi è piuttosto singolare vederlo in fondo a questa classifica.

Ad avere meno chance di successo, però, sarebbe Nicola con solo l'1% dei voti.

I pareri dei fan sui social

A poche ore dall'inizio della finale su Canale 5, alcuni fan di Amici si sono esposti su X per fare il nome dell'allievo che vorrebbero veder trionfare in serata.

"Deve vincere Alessio, non accetto altri risultati", "Vincerà Alessio, nessuna sorpresa", "Quest'edizione è stata flop sotto tutti i punti di vista, quindi mi interessa poco chi vincerà", "Elena è la migliore nel canto, dovrebbe vincere almeno la categoria", "Si sa da mesi che vincerà Alessio, mi stupirei se accadesse il contrario", "Nessuna suspance", "Emiliano è il più bravo, ma vincerà Alessio", si legge sui social domenica 17 maggio.