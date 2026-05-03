Il settimo appuntamento serale di Amici 2026, il celebre talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si è concluso sabato 2 maggio con una doppia eliminazione. A lasciare definitivamente la scuola sono stati i giovani cantautori Gard e Riccardo, protagonisti di una serata ricca di tensione e sfide intense. I due allievi sono giunti al ballottaggio finale insieme a Lorenzo, dopo aver affrontato le diverse manche che hanno caratterizzato la puntata.

Il percorso verso la doppia eliminazione ad Amici 2026

La serata ha visto le squadre dei professori sfidarsi in una serie di confronti avvincenti.

Nella prima e nella seconda manche, il team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha prevalso, determinando l'accesso al ballottaggio finale per Gard e Lorenzo. La terza e ultima manche ha invece premiato la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, aggiungendo Riccardo al gruppo dei concorrenti a rischio eliminazione. I tre talenti si sono quindi esibiti davanti alla giuria di esperti, composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. Lorenzo ha presentato il brano “Dimmelo tu”, Riccardo ha cantato “Gira”, mentre Gard ha chiuso le esibizioni con “Lacrime di fango”. Al termine delle performance, i giurati hanno espresso il loro verdetto attraverso un voto segreto, che ha sancito l'uscita di scena dei due cantautori.

Le emozioni di Gard e Riccardo dopo l'addio al talent

L'eliminazione ha suscitato reazioni diverse nei due giovani artisti. Gard, diciottenne cantautore originario di Genova, ha dimostrato uno spirito resiliente e ottimista. Ha dichiarato di considerare l'esperienza ad Amici non come una fine, ma come un “punto di partenza” per il suo percorso musicale, esprimendo l'entusiasmo di poter finalmente far conoscere i suoi brani al pubblico. Riccardo, diciannovenne cantautore proveniente da Malnate (Varese), ha invece vissuto il momento con maggiore commozione. Visibilmente emozionato, ha espresso profonda gratitudine per il percorso intrapreso all'interno del programma, definendolo una “lezione di vita a 360 gradi” più che una semplice lezione di canto.

Entrambi hanno ricevuto l'affetto e gli applausi dei compagni e del pubblico presente in studio, salutando il palco che li ha visti crescere artisticamente.

Ospiti speciali e momenti di intrattenimento

La puntata non è stata solo all'insegna della competizione, ma ha offerto anche diversi momenti di spettacolo e leggerezza. Il palco di Amici ha accolto due ex vincitrici del talent: Sarah Toscano, trionfatrice dell'edizione 2024, e Gaia, vincitrice del 2020, che hanno deliziato il pubblico con un medley dei loro successi. L'intrattenimento è stato arricchito dagli interventi comici di Carlo Amleto, che ha regalato un momento di ilarità con il suo monologo. Inoltre, il gioco “Password”, condotto da Alessandro Cattelan, ha coinvolto in una divertente sfida anche la stessa Maria De Filippi e l'attrice Giulia Michelini, aggiungendo un tocco di spensieratezza alla serata.