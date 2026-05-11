La puntata di Beautiful in onda il 12 maggio 2026 si preannuncia carica di emozioni e colpi di scena. Le anticipazioni raccontano di un momento decisivo per la Forrester Creations, impegnata nel grande evento internazionale dedicato al rilancio della linea “Brooke’s Bedroom”. Mentre il pubblico premia la nuova campagna con un entusiasmo travolgente, tra i protagonisti emergono rivalità sempre più difficili da contenere. Al centro della scena ci saranno soprattutto Brooke, Steffy e Hope, coinvolte in un intreccio di orgoglio personale, provocazioni e tensioni familiari.

Brooke trionfa a Montecarlo e la Forrester vola nelle vendite

La conferenza organizzata nel Principato si trasforma in un autentico successo mediatico. Brooke conquista stampa e pubblico grazie alla presentazione della nuova collezione, sostenuta da una massiccia diffusione online che genera immediatamente un’ondata di interesse internazionale. Il materiale promozionale dedicato alla linea da notte ottiene numeri altissimi e manda persino in tilt il sito della Forrester Creations per l’enorme quantità di richieste ricevute.

Ridge segue con entusiasmo l’evoluzione dell’evento e si mostra sempre più orgoglioso del lavoro svolto da Brooke, convinto che il suo ritorno in prima linea rappresenti una risorsa fondamentale per l’azienda.

Da Los Angeles, Steffy prova a gestire l’emergenza tecnica causata dal boom di accessi, cercando di mantenere il controllo della situazione nonostante il crescente fastidio per il trionfo della rivale storica.

Hope provoca Steffy, mentre nuovi sospetti iniziano a emergere

Parallelamente al successo professionale, la puntata metterà in evidenza tensioni sempre più personali. Hope non perderà occasione per celebrare il momento vincente della madre e lanciare frecciate indirette a Steffy, alimentando un clima già molto teso all’interno della famiglia Forrester. La figlia di Taylor si troverà così divisa tra la soddisfazione per gli ottimi risultati dell’azienda e il peso di vedere ancora una volta Brooke al centro dell’attenzione.

Nel frattempo, a Los Angeles iniziano a svilupparsi anche altre storyline destinate a complicare ulteriormente gli equilibri. Hope continua infatti a mostrare un interesse sempre più ambiguo nei confronti di Finn, mentre Luna si ritrova coinvolta nei dubbi legati al misterioso zaino di Tom Starr trovato nell’appartamento di Poppy. Quest’ultima proclama con forza la propria innocenza, ma chiede comunque alla figlia di mantenere il segreto, aprendo così nuovi interrogativi destinati a pesare sulle prossime puntate