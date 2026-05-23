Nuova rivoluzione nel daytime di Canale 5 a partire dal 3 giugno. Mediaset cambia ancora la programmazione pomeridiana puntando sempre di più sulle soap turche, ormai protagoniste assolute degli ascolti della rete ammiraglia.

La grande novità riguarda Racconto di una notte, la serie con protagonisti Mahir e Canfeza, che conquisterà una fascia ancora più ampia del pomeriggio televisivo. La soap andrà infatti in onda dalle 15:45 alle 16:45 circa, ottenendo un allungamento significativo rispetto alle settimane precedenti.

Prima della serie turca arriverà invece una nuova dizi destinata a prendere il posto di Uomini e Donne durante la pausa estiva: si tratta di Far Away, nuova produzione romantica e drammatica che sarà trasmessa dalle 14:45 alle 15:45.

Mediaset rivoluziona il pomeriggio di Canale 5

Con la conclusione stagionale di Uomini e Donne, Mediaset ha deciso di puntare ancora una volta sulle fiction turche, genere che negli ultimi anni ha conquistato milioni di telespettatori italiani.

Il nuovo assetto del daytime sarà quindi composto da due soap consecutive:

Far Away : dalle 14:45 alle 15:45

: dalle 14:45 alle 15:45 Racconto di una notte: dalle 15:45 alle 16:45 circa

Una scelta strategica che punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico femminile e degli appassionati delle dizi anche durante il periodo estivo.

Racconto di una notte conquista più spazio

La soap con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun continua dunque a guadagnare centralità nel palinsesto Mediaset.

Dopo il debutto in prima serata e il successivo approdo nel daytime, la serie ottiene ora una durata maggiore. La storia d’amore tormentata tra Mahir e Canfeza ha infatti conquistato una parte importante del pubblico di Canale 5 grazie a una trama intensa fatta di vendetta, segreti familiari e passioni proibite.

La serie racconta il ritorno di Mahir nella città di Denizli vent’anni dopo l’omicidio del padre. Il suo desiderio di vendetta cambia completamente quando incontra Canfeza, la figlia dell’uomo che ritiene responsabile della tragedia che ha distrutto la sua famiglia.

La sinossi della nuova soap Far Away

Grande curiosità anche per Far Away, la nuova soap turca scelta da Mediaset per il pomeriggio estivo di Canale 5.

La serie racconta la storia di Leyla, una giovane donna costretta a lasciare la sua città dopo un drammatico evento che cambia per sempre la sua vita. Nel tentativo di ricominciare da zero, Leyla si trasferisce lontano dalla famiglia e dal passato, trovandosi però coinvolta in una realtà completamente diversa da quella che immaginava.

Durante il suo percorso incontra Kerem, un uomo misterioso e segnato da profonde ferite emotive. Tra i due nasce un sentimento intenso e complicato, ostacolato da segreti, vendette familiari e verità nascoste che rischiano continuamente di dividerli.

Tra intrighi, colpi di scena e amori impossibili, Far Away promette di diventare una delle nuove soap di punta dell’estate Mediaset, mantenendo lo stile romantico e drammatico che ha reso celebri le produzioni turche negli ultimi anni.

Estate 2026 all’insegna delle soap turche

La scelta di Mediaset conferma il successo del fenomeno delle dizi turche nel panorama televisivo italiano. Dopo titoli come Terra Amara, Endless Love e La forza di una donna, anche Racconto di una notte e Far Away puntano a conquistare il pubblico del daytime.

Con queste modifiche, Canale 5 prepara quindi un’estate ricca di emozioni, storie d’amore impossibili e continui colpi di scena destinati a tenere compagnia ai telespettatori ogni pomeriggio.