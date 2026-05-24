‘Che tempo che fa’ torna in diretta sul Nove domenica 24 maggio, a partire dalle 19.30, con Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La puntata si distingue per la presenza di ospiti di rilievo internazionale e nazionale, offrendo al pubblico un ampio panorama di temi e testimonianze.

Ospiti e temi della serata

Tra gli ospiti principali figura Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, che interviene in esclusiva televisiva. Lagarde, prima donna a ricoprire questo incarico, ha assunto la presidenza della BCE nel novembre 2019, dopo una carriera di rilievo internazionale.

In studio anche Gino Cecchettin e Barbara Poggio, docente universitaria e componente del comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin, che porteranno la loro testimonianza su temi di attualità sociale.

La puntata ospita inoltre Leonardo Pieraccioni, che celebra il trentennale del film ‘Il Ciclone’, e Lino Guanciale, protagonista del nuovo film ‘Innamorarsi e altre pessime idee’. Tra gli altri ospiti, lo scrittore David Grossman, vincitore di prestigiosi premi letterari, l’economista Carlo Cottarelli, l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini, la giornalista Cecilia Sala, l’inviato Nello Scavo, il giornalista Michele Serra e il professore Roberto Burioni.

Il Tavolo e i protagonisti del finale di puntata

La serata si conclude con l’immancabile appuntamento fisso de ‘Il Tavolo’ con Filippa Lagerbäck, Elio, Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, Paolo Rossi, Giovanni Esposito, Diego Abatantuono, Nino Frassica, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella. Orietta Berti presenta il suo nuovo singolo ‘Qcpf quadri cuori picche fiori’, mentre Elio annuncia il prossimo tour con ‘Elio e Le Storie Tese’.

La varietà degli ospiti e la presenza di figure di spicco nei rispettivi ambiti confermano la vocazione del programma a offrire un racconto trasversale dell’attualità, della cultura e dello spettacolo, mantenendo un equilibrio tra informazione e intrattenimento.