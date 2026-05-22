Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, sarà l'ospite d'eccezione dell'ultima puntata stagionale di Che Tempo Che Fa. Il talk show, condotto da Fabio Fazio, andrà in onda domenica 24 maggio 2026 sul Nove e in streaming su discovery+. L'annuncio, diffuso dallo stesso Fazio sui social, conferma la presenza esclusiva di Lagarde, che affronterà i temi cruciali del nostro presente.

Lagarde è la prima donna a ricoprire la carica di presidente della BCE, incarico assunto il 1° novembre 2019, succedendo a Mario Draghi. La sua prestigiosa carriera internazionale include la guida del Fondo Monetario Internazionale dal 2011 al 2019 e il ruolo di Ministra dell’Economia in Francia tra il 2007 e il 2011.

La sua influenza è ampiamente riconosciuta: Forbes l'ha inserita più volte (2019, 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025) al secondo posto tra le donne più potenti al mondo, e Time l'ha annoverata tra le 100 personalità più influenti a livello globale.

Che Tempo Che Fa: tra attualità e spettacolo

Il programma di Fabio Fazio, con la collaborazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, si è affermato come un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano. Si distingue per la capacità di coniugare approfondimento, dialogo politico e momenti di spettacolo. Ogni domenica sera, la trasmissione accoglie figure di spicco della politica, dell'economia e della cultura internazionale, offrendo uno sguardo trasversale sui temi di maggiore rilevanza.

La varietà del palinsesto, che unisce l'analisi a momenti di leggerezza e comicità, rende Che Tempo Che Fa un appuntamento seguito da un pubblico ampio ed eterogeneo.

La leadership di Lagarde alla BCE

Sotto la presidenza di Christine Lagarde, la Banca Centrale Europea ha affrontato questioni cruciali come l'inflazione, la digitalizzazione dei servizi finanziari e le sfide poste dalla transizione energetica. La sua nomina alla guida della BCE ha segnato un passaggio significativo per l'Unione Europea, ponendo l'attenzione su politiche di stabilità finanziaria e crescita sostenibile. La sua carriera, caratterizzata da una prospettiva multilaterale e dalla gestione di crisi economico-finanziarie, ha consolidato il suo profilo come una delle protagoniste della scena economica globale. La sua partecipazione al talk show offrirà un'importante occasione per approfondire i temi economici e sociali di maggiore attualità.