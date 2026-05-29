Nota di correzione del 29/5/2026: Una precedente versione di questo articolo presentava dei virgolettati di anni fa. Ci scusiamo con i nostri lettori.

Fagnani al posto di Selvaggia Lucarelli. È questa, secondo quanto apprende l’Adnkronos, l’ipotesi che si fa sempre più concreta per Ballando con le Stelle, dove il nome di Francesca Fagnani circola con insistenza come possibile nuova giurata al posto di Selvaggia Lucarelli. Un cambio che non sarebbe soltanto di volto, ma anche di registro: dalla penna tagliente e spesso polemica dell’opinionista storica del programma di Milly Carlucci, alla conduzione asciutta e diretta della padrona di casa di Belve, ormai diventata un marchio del prime time Rai.

La scelta, se confermata, avrebbe una sua coerenza narrativa. Fagnani arriva infatti da una stagione televisiva particolarmente solida: Belve si è affermato come uno dei titoli più identitari di Rai2, mentre Belve Crime ha rafforzato ulteriormente il suo stile d’intervista, costruito su domande nette, incalzanti e mai accomodanti. Inserire questa cifra dentro Ballando con le Stelle significherebbe introdurre un approccio diverso, meno centrato sulla polemica e più orientato a una lettura “chirurgica” dei concorrenti, spesso descritta come un vero e proprio “interrogatorio elegante”.

Sul versante opposto, Selvaggia Lucarelli sembra ormai proiettata verso nuovi impegni in casa Mediaset. Dopo l’esperienza da opinionista al Grande Fratello Vip, le indiscrezioni la indicano tra i nomi in pole position per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che dovrebbe essere registrata in estate nelle Filippine, con un format profondamente rinnovato.

Si delinea così un doppio movimento: da una parte la Rai che, in caso di cambio, punterebbe su un volto riconoscibile e molto seguito dal pubblico, capace di coniugare autorevolezza e linguaggio contemporaneo; dall’altra Mediaset che rafforza una figura abituata a generare dibattito e dinamiche narrative forti.

Se l’operazione andasse in porto, Ballando con le Stelle ritroverebbe una giuria rinnovata ma coerente con la propria identità. Fagnani non è un personaggio eccessivo né sopra le righe, ma possiede una qualità rara: la capacità di scavare nei comportamenti, cogliere le sfumature e porre domande capaci di aprire varchi. Una caratteristica che, in un talent-show dove performance e personalità convivono, potrebbe rivelarsi decisiva.