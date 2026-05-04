Da lunedì a domenica 17 tornano i nuovi episodi di Forbidden Fruit 3. Gli spoiler raccontano di una Yildiz sempre più furiosa e assetata dalla voglia di vendetta nei confronti di Halit. Quest'ultimo invece dopo aver appreso che Leyla ha cercato di corrompere un medico per una falsa testimonianza, ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con la donna in quanto si è sentito tradito.

Anticipazioni Forbiddent Fruit 3

Le anticipazioni legate alle nuove trame di Forbidden Fruit 3 sono ricche di colpi di scena.

Yildiz decide di accettare la proposta di lavoro di Nadir che la vede come conduttrice del meteo: la donna però riceve anche un'altra importante offerta di lavoro per la sua purea di mele che ha riscosso un ottimo successo da parte di alcune aziende molto influenti.

La situazione per la donna si complica quando viene a sapere da Sahika che Leyla è incinta di Halit. Yildiz furiosa e accecata dalla voglia di vendetta si dirige nell'ufficio di Nadir e davanti ad Halit annuncia di voler sposare il suo capo. Mentre Nadir si adopera per i preparativi delle nozze, Ender mette in guardia l'uomo sul fatto che Yildiz potrebbe rivedere i suoi piani in quanto ora è economicamente indipendente e ha agito d'impulso.

Nel frattempo Halit scopre da Ender che è stata Sahika a rivelare della gravidanza di Leyla. Quest'ultima invece cerca di corrompere un medico con l'intento di fargli dire falsa testimonianza: Halit dopo essere venuto a conoscenza del gesto della donna la affronta e deluso decide di chiudere ogni tipo di rapporto con lei.

Di conseguenza Leyla si ritrova da sola e con un figlio in arrivo.

Il commento di alcuni utenti del web

SU X, gli utenti hanno commentato i nuovi episodi della soap turca. Un utente ha affermato: "Il concetto ci faceva ridere, ma credo che l'esecuzione sia un po' scadente, con fili sciolti e un nodo che porta a un finale che mi ha lasciato piuttosto freddo. Non è nemmeno un film che sospenderei nella mia scala, ma approvato per il rotto della cuffia, niente di più". Un altro utente ha commentato: "Yildiz è ormai fuori controllo". Un altro spettatore ha affermato: "Ma che comportamento ha Halit? Assurdo". Un ulteriore utente ha commento: "Ma possibile che Sahika non riesce mai a farsi gli affari suoi?". Infine c'è chi non crede che ci sarà il matrimonio tra Nadir e Yildiz: "Finche non vedo non credo alle nozze".