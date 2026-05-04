Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit annunciano che Sahika incastrerà Ender, mettendo in moto un piano studiato nei minimi dettagli per colpirla sotto il profilo reputazionale ed economico. Sarà una strategia che porterà Ender verso una figuraccia pubblica senza precedenti.

Spoiler Forbidden Fruit: il piano di Sahika e l'hard disk che rovina Ender

Sahika entrerà in possesso di un hard disk contenente documenti sensibili legati alle attività di Ender: file aziendali, comunicazioni riservate e prove di manovre poco trasparenti che Ender ha messo in atto in passato per ottenere vantaggi personali.

Invece di usarli subito, Sahika farà in modo che la sua rivale venga attirata in una situazione apparentemente innocua – un incontro legato a questioni lavorative – dove quei file diventeranno pubblici.

Durante l’incontro, i contenuti dell’hard disk verranno mostrati davanti ad altre persone influenti, trasformando quello che sarebbe dovuto essere un momento di controllo per Ender in un’umiliazione.

Ender licenzia la domestica per l'hard disk

Nel caos emergerà anche il coinvolgimento di una domestica della villa, inconsapevolmente usata come pedina per far arrivare o nascondere l’hard disk.

Ender, nel tentativo di salvare il barlume di credibilità rimasto, licenzierà immediatamente la domestica.

Accusandola di aver favorito la fuga di informazioni, proverà a far passare lo scandalo come un complotto progettato alle sue spalle.

Ender senza via d'uscita, Sahika colpisce ancora

Colta completamente alla sprovvista, Ender non riuscirà a difendersi. Le prove saranno dettagliate e ogni tentativo di negare verrà smontato.

Ender perderà credibilità davanti ai presenti e per la prima volta apparirà vulnerabile.

Sahika, invece, resterà nell’ombra lasciando che sia la situazione a parlare per lei; tuttavia, sarà chiaro a tutti che dietro ci sarà la sua mano.

La vendetta di Ender dopo l'umiliazione

Nel frattempo, Ender non resterà a guardare. Consapevole di essere stata isolata, inizierà a muoversi nell’ombra per ricostruire la sua immagine. La sua contromossa passerà per la ricerca di nuovi alleati, indispensabili per colpire Sahika laddove si sente più sicura e consumare la sua vendetta.