Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Sahika organizzerà un piano per uccidere Ender, temendo le intromissioni di lei nell'azienda. La donna darà ordine ad un complice di sabotare l'auto della cognata per provocare un incidente stradale.

Sahika vuole sbarazzarsi di Ender

Sahika non si limiterà ad uccidere Nadir ma entrerà in possesso di tutto il suo patrimonio grazie a un prete corrotto che celebrerà il matrimonio poche ore prima del decesso di lui. La darklady metterà le mani su tutte le azioni dell'Argun holding, diventando la socia di maggioranza dopo il crack finanziario di Halit.

Ender apparirà preoccupata per questa situazione anche se riuscirà a gestire i suoi affari grazie a una procura fatta da suo marito Kaya. Ma Sahika temerà le intromissioni della cognata e per questo organizzerà un piano per sbarazzarsi di lei.

Sahika ordina ad un complice di manomettere l'auto della cognata

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sahika ordinerà ad un complice di manomettere la macchina di Ender per provocare un incidente stradale. Il giorno successivo, la darklady si offrirà di prestare alla cognata il suo furgoncino per giungere a Istanbul per un colloquio di lavoro. Ovviamente, il mezzo risulterà essere manomesso come la vettura. Il camion uscirà di strada, tanto che il pubblico crederà che Ender sia rimasta uccisa nel drammatico incidente.

Fortunatamente il giorno prima Caner aveva visto gli uomini di Sahika manomettere la macchina della sorella che era stata informata del pericolo imminente. Ender si presenterà in azienda dove informerà la cognata che suo fratello ha rintracciato l'uomo che ha manomesso la sua auto e procurato delle prove per farla finire in prigione per tentato omicidio. Sahika deciderà di fare un'offerta alla donna per garantirsi il suo silenzio. La darklady offrirà il 5% delle azioni ad Ender per evitare di finire in galera. La moglie di Kaya accetterà, chiedendo immediatamente ad Halit di collaborare insieme. L'imprenditore chiederà all'ex moglie di alzare la posta, domandando il 10% delle quote a Sahika.

Quest'ultima acconsentirà mentre Kaya rimarrà all'oscuro dello strano patto tra sua moglie e la sorella.

Kaya ha messo le mani su una chiavetta usb

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad aprile su Canale 5, Yildiz ha cercato le prove del tradimento sul telefono di Halit ma senza riuscirci. La donna ha deciso di chiedere aiuto a Caner, Emir ed Ender per elaborare un piano per allontanare Leyla dal marito. Kaya, invece, ha recuperato una chiavetta usb nella cassetta di sicurezza della madre che dimostra la colpevolezza di Yigit nell'incidente accorso ad Ender.