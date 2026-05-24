Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che alcuni agenti faranno il loro arrivo alla tenuta per arrestare Zehra dopo averle trovato della droga in una tasca. Halit Argun chiamerà la centrale della polizia scoprendo che non era stata avviata nessuna perquisizione. L'uomo capirà così che la figlia è stata rapita.

Alcuni agenti arrestano Zehra durante un party alla tenuta

Halit, tornato nuovamente ricco, inizierà a spendere tanti soldi. L'uomo comprerà una villa lussuosissima dopo aver fatto una nuova proposta di matrimonio a Yildiz.

Zehra, invece, apparirà ossessionata dal risparmio per paura di ricadere nella povertà. La giovane eviterà di andare dalla parrucchiera, preferendo farsi fare la tinta da Aysel che però non sarà capace. Zehra non vorrà partecipare alla festa organizzata dal padre per celebrare l'acquisto della villa. La ragazza tuttavia si renderà protagonista di un evento spiacevole durante il party. Alcuni uomini con indosso l'uniforme della polizia si metteranno a perquisire gli ospiti. Uno di loro metterà un sacchetto di droga nella tasca di Zehra, che verrà portata via in manette.

Halit capisce che sua figlia è stata rapita

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Halit scoprirà che la perquisizione non era un'iniziativa partita dalla centrale della polizia e che quindi sua figlia era stata rapita da dei finti agenti.

Ender punterà il dito contro Sahika poiché in passato aveva fatto la stessa cosa con Yigit per intimidirla. Zehra, intanto, verrà abbandonata per la strada dai finti malviventi, tanto da venire recuperata da Kerim. Il pubblico scoprirà che dietro al rapimento della ragazza vi è la mano di Kerim e Mert, intenzionati a guadagnarsi la fiducia di Halit per far fallire la sua azienda.

Yildiz ha fatto la conoscenza di Kerim

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine maggio su Canale 5, Nadir ha perso la vita per mano di Sahika. Quest'ultima ha avvelenato l'uomo con un liquore dopo essersi recata a casa sua. La donna è poi entrata in possesso della sua fortuna, presentandosi al funerale dell'uomo come sua moglie.

Yildiz Yilmaz, invece, è apparsa concentrata sulla sua carriera. La sua azienda di produzione di purea di mela le ha dato tanta soddisfazione anche se un incontro fortuito l'ha distolta dagli impegni di lavoro. La ragazza ha fatto la conoscenza in ufficio di un uomo sfacciato, un certo Kerim. Yildiz è corsa da Ender, che preoccupata le ha detto di tenersi alla larga dall'amico di Bulent. Celebi ha organizzato una cena per la donna con un suo conoscente.