Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma dal 25 al 31 maggio sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Zehra dimostrerà di essere ricaduta nel tunnel dell'alcolismo. Halit Argun, invece, chiederà ospitalità a casa di Yildiz Yilmaz.

Zehra dimostra di avere problemi con l'alcolismo

Yildiz rimarrà colpita da un affascinante uomo di nome Kerim, amico di Bulent. Ender consiglierà alla donna di starci alla larga, tanto da procurarle un appuntamento a cena con Devrim. Yildiz incontrerà l'uomo al ristorante, che vedrà l'arrivo di Kerim.

Emir, invece, farà colpo su Dilara, facendo finta che Yildiz sia la sua assistente.

Successivamente Lila racconterà a Yildiz che Zehra ha iniziato a bere più del normale. La sorella di Zeynep raggiungerà l'abitazione della donna dove getterà tutte le bottiglie d'alcool nella spazzatura. Zehra dimostrerà di avere problemi d'alcolismo e per questo Asuman e Lila cercheranno un modo per aiutarla.

Halit trova ospitalità a casa di Yildiz

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Ender sarà coinvolta in un incidente automobilistico provocato da Sahika. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che Caner aveva visto un uomo manomettere i freni della macchina della sorella per provocarne la sua morte.

Ender affronterà Sahika, accusandola di aver provato a ucciderla. La darklady offrirà alla cognata il 10% dell'azienda Argun per farla tacere.

Halit, invece, chiederà spiegazioni a Erim dopo aver trovato una busta di soldi nel suo cappotto. L'imprenditore scoprirà che il figlio ha venduto la chitarra per aiutarlo a far fronte alle spese. Lila, invece, offrirà la cena a Erim, Halit e Zehra, portandoli a mangiare il kebab in onore del suo primo stipendio. Infine il signor Argun lascerà la casa di Sikti, trovando alloggio da Yildiz.

Halit è tornato ricco

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine maggio su Canale 5, Halit ha perso tutti i soldi ed il suo avvocato gli ha fatto sapere che avrebbe dovuto vendere le quote per ripagare il suo debito fiscale.

Ma ecco, arrivare una buona notizia: l'imprenditore ha appreso che il colpo di stato nel paese in cui ha investito i soldi è stato risolto, tanto da ritornare in possesso di tutto il patrimonio. L'uomo ha pregato l'avvocato di non dire a nessuno di essere tornato ricco. Halit inoltre ha avuto intenzione di accettare il lavoro offerto da Sahika in azienda per vendicarsi di lei. La darklady era diventata ricca dopo aver sposato Nadir poco prima della sua morte per avvelenamento. Infine Zehra è stata licenziata, tanto da consolarsi bevendo delle bottiglie di alcolici.