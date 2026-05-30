Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5, Halit deciderà di vendicarsi di Yildiz dopo aver scoperto che ha intenzione di sposarlo solo per interesse. L'uomo informerà il suo avvocato di voler chiedere la custodia esclusiva di Halitcan.

L'amicizia tra Ender e Yildiz finisce

Yildiz crederà che Kerim abbia una relazione con Sahika. Asuman consiglierà alla figlia di sposare nuovamente Halit visto che ormai convivono sotto lo stesso tetto. Allo stesso tempo, Yildiz perderà il lavoro per aver usato un video promozionale per sponsorizzare il canale di Zehra.

La donna dovrà pagare un'ingente multa che faticherà a saldare a causa dell'investimento sbagliato suggerito da Mert.

La sorella di Zeynep non se la passerà bene, arrivando a vendere delle stoviglie d'argento per racimolare la cifra richiesta. A complicare ulteriormente la faccenda ci sarà Sahika coi suoi inganni. La darklady manderà a monte l'amicizia tra Yildiz e Ender. Quest'ultima rinfaccerà all'amica di aver accettato di diventare la moglie di Halit solo per interesse poiché innamorata di Kerim.

Halit vuole chiedere la custodia esclusiva di Halitcan

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Halit tornerà a casa con suo figlio proprio durante la discussione tra le sue due ex mogli. Yildiz temerà che il signor Argun abbia udito il loro confronto.

Erim inizierà ad evitare la donna mostrandosi scontroso nei suoi confronti. Halit asseconderà ogni capriccio del ragazzo senza arrabbiarsi. Il pubblico scoprirà che i due avevano udito tutto e che l'imprenditore aveva convinto il figlio a tenere la bocca cucita, promettendogli di strappare ad Yildiz la custodia di Halitcan. Halit convocherà il suo avvocato Metin per ordinargli di dare il via all'iter per ottenere l'affidamento esclusivo del bambino. Allo stesso tempo, Yildiz rimarrà all'oscuro di quello che sta accadendo poiché l'ex marito darà ancora l'idea di volerla sposare.

Halit ha chiesto ad Yildiz di risposarlo

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine maggio su Canale 5, Halit ha aiutato tutti i suoi figli.

L'uomo ha convinto Zehra a seguire un percorso di terapia e poi ha fatto avere una borsa di studio ad Erim per permettergli di studiare musica. L'imprenditore ha fatto riassumere Yigit nel bar dell'università per poter stare al fianco di Lila. Intanto Kerim ha cercato di ottenere la fiducia di Halit. Infine Sahika ha pensato di poter ottenere le azioni bloccate dalla banca mentre Halit ha chiesto ad Yildiz di risposarlo dopo aver comprato una villa ed essere tornato ricco.