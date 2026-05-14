Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit (Yasak Elma), Zehra toccherà uno dei punti più bassi della sua vita. Sempre più schiacciata dai problemi economici, perderà il controllo, mettendo perfino in pericolo il piccolo Halit Can, il figlio di Yildiz. Tutto avrà inizio quando Asuman sarà costretta a uscire per recarsi al lavoro. Non avendo alternative, lascerà il bambino sotto la supervisione di Zehra, convinta che possa occuparsene almeno per qualche ora in assenza di Yildiz. La situazione, però, degenererà rapidamente.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Zehra ubriaca mette in pericolo Halit Can

Zehra, ormai abituata ai privilegi dell’alta società, si ritroverà improvvisamente a fare i conti con conti correnti bloccati e debiti accumulati. L'impossibilità di mantenere il suo vecchio stile di vita farà crollare le sue difese, spingendola a cercare rifugio in vecchie e pericolose abitudini.

Sarà proprio in questo stato di fragilità che, rimasta sola in casa con Halit Can, Zehra cederà ancora una volta all’alcol. Inizierà a bere fino a perdere i sensi, ignorando il piccolo Halit Can che scoppierà in un pianto disperato.

Al ritorno a casa, Asuman, l madre di Yildiz, troverà Halit Can abbandonato a se stesso e Zehra svenuta sul divano in stato confusionale.

Asuman perderà subito la pazienza davanti all’irresponsabilità della ragazza.

Spoiler: Yildiz scopre il segreto di Zehra

Una volta tornata lucida, Zehra implorerà Asuman di non riferire nulla a Yildiz. La conversazione, però, verrà ascoltata da Lila, che deciderà di non restare in silenzio.

Nonostante le suppliche della sorella, Lila deciderà di informare immediatamente Yildiz di quanto accaduto. Appena messa al corrente dei fatti, Yildiz interverrà per prendere le dovute precauzioni, ormai convinta che Zehra non sia in grado di assumersi certe responsabilità.

Forbidden Fruit su Canale 5: orari daytime e la prima serata del giovedì

È possibile seguire le avvincenti vicende di Forbidden Fruit ogni giorno, dal lunedì alla domenica, durante l’appuntamento pomeridiano nel daytime di Canale 5, mentre il giovedì la serie raddoppia con una serata speciale che prevede la messa in onda di tre episodi subito dopo La Ruota della Fortuna.