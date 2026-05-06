Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit rivelano un colpo di scena: la morte di Nadir per mano di Sahika. A causare la tragedia sarà proprio lei, pronta ad avvelenarlo dopo essere stata respinta. Tuttavia, il momento più scioccante arriverà durante il funerale, quando Sahika si presenterà davanti a tutti dichiarando di essere la moglie dell’uomo.
Forbidden Fruit anticipazioni: Sahika viene licenziata da Ender
La situazione di Sahika precipiterà quando la banca che ha acquisito l’azienda deciderà di escluderla dagli affari. A comunicarle il licenziamento sarà Ender, che non nasconderà una certa soddisfazione nel vederla senza potere.
Per Sahika sarà un’umiliazione difficile da accettare. Proverà allora a riallacciare i rapporti con Nadir, convinta che l'uomo possa offrirle una nuova possibilità lavorativa.
Nadir umilia Sahika e la caccia via
Quando Sahika si presenterà da Nadir sperando di tornare a lavorare con lui, l’uomo le chiuderà la porta in faccia: non vorrà più avere nulla a che fare con lei.
Quelle parole feriranno profondamente Sahika, già provata dal fatto che persino suo fratello Kaya abbia deciso di prendere le distanze da lei. Rimasta completamente sola, la donna inizierà a covare una rabbia pericolosa.
Come muore Nadir? Il piano diabolico di Sahika
Quella rabbia si trasformerà presto in un piano d'azione letale.
Poco tempo dopo, Sahika tornerà da Nadir con il pretesto di chiarire le tensioni. L’uomo, ignaro delle reali intenzioni della nemica, abbasserà la guardia.
Sarà proprio in quel momento che Sahika metterà in atto la sua vendetta: avvelenerà Nadir, provocandone la morte.
Inizialmente nessuno sospetterà di lei: il suo atteggiamento freddo le servirà per preparare, nell'ombra, la mossa finale da attuare durante il funerale.
Spoiler Forbidden Fruit: Sahika è la moglie segreta di Nadir
Il momento più inquietante arriverà durante il funerale di Nadir. Tra i presenti inizieranno a circolare indiscrezioni sulla possibile esistenza di una moglie segreta.
Con grande stupore generale, sarà proprio Sahika a presentarsi davanti alla bara.
La donna si avvicinerà piangendo e, tra lo stupore generale, si proclamerà sua vedova abbracciando il feretro davanti ai presenti increduli. L'episodio lascerà sconvolti soprattutto Ender e Kaya, incapaci di comprendere fino in fondo le sue vere intenzioni.