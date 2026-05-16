La puntata di Forbidden Fruit in onda domenica 17 maggio apre un nuovo capitolo nella crisi della famiglia Argun. Halit e i suoi figli trovano ospitalità da Sitki, segno che il tracollo economico continua a produrre effetti concreti e umilianti. Sul versante opposto, Yildiz non si ferma e prosegue il suo progetto con Caner ed Emir, fino a reinventarsi persino come insegnante d’inglese. Intanto Yigit si fa vivo con Lila, mentre Ender prende una decisione su Erim che promette di spostare ancora gli equilibri.

Halit e i figli sotto il tetto di Sitki

Il cuore dell’episodio è la nuova sistemazione di Halit e dei suoi figli, costretti a lasciare ogni sicurezza e a rifugiarsi nella casa di Sitki. È un passaggio che rende plastico il crollo dell’ex uomo forte della famiglia, ormai alle prese con una realtà molto diversa da quella a cui era abituato. La puntata insiste proprio su questo cambio di prospettiva: la stabilità di prima è sparita, e ogni personaggio deve adattarsi a una condizione più fragile e incerta.

Anche Lila vive una giornata agitata. Yigit la chiama per dirle che, se dovesse averne bisogno, lui è pronto ad aiutarla; poco dopo, però, la ragazza trascorre del tempo con Aksel e tra i due scoppia un diverbio che la porta a rientrare a casa.

Il suo percorso si fa così sempre più instabile, tra appoggi che sembrano avvicinarsi e rapporti che continuano a incrinarsi.

Ender prende Erim, Yildiz guarda avanti

Sul fronte delle mosse strategiche, Ender decide di andare a prendere Erim, convinta che il ragazzo non voglia più restare nel luogo in cui si trova. La sua scelta conferma ancora una volta il ruolo della donna come osservatrice e manovratrice degli equilibri familiari: Ender non si limita a guardare gli eventi, ma prova a intervenire direttamente, nella convinzione che ogni dettaglio possa fare la differenza.

Parallelamente, Yildiz continua a muoversi in direzione opposta rispetto alla crisi che travolge Halit. Affiancata da Caner ed Emir, porta avanti il suo progetto personale e arriva perfino a reinventarsi come insegnante d’inglese, un gesto che sintetizza bene la sua capacità di trasformare ogni rovescio in occasione. La puntata del 17 maggio la mostra ancora una volta in ascesa, sempre più autonoma e determinata a ricavarsi un posto nuovo dentro una storia che continua a cambiare pelle.