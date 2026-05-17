L'opinionista Luca Gramellini ha commentato su Youtube il KO per 0 a 2 della Juventus contro la Fiorentina usando parole al vetriolo nei confronti dei bianconeri: "A questa squadra non servono due tre elementi di esperienza e di personalità, a ne servono almeno sette, otto, nove. Perché questa squadra non ha nulla, del nome di Juventus. Ve li prendo 1-1. Di Gregorio non dovrebbe mai più farsi vedere tra i pali della Juventus. Bremer, che da quando è tornato all'infortunio non è più lo stesso ma si è addirittura arroga il diritto di avere la pretesa di voler vincere, perché alla sua veneranda età deve vincere ma sarà squalificato perché ammonito e salterà la partita contro il Torino.

Kelly, buon ragazzo, sicuramente meglio di quello che si era prospettato l'anno scorso, ma se vuoi vincere non puoi averlo in mezzo alla difesa".

Juventus, Gramellini: 'Cambiaso non lo voglio vedere nemmeno per scherzo'

Ancora Gramellini: "Cambiaso, non lo voglio vedere più nemmeno per scherzo transitare con quella nostra maglia all'Allianz Stadium. E poi veniamo al centrocampo: Locatelli, per carità di Dio, ha fatto una stagione al di sopra delle righe ma oggi negativo e quindi può essere un buon elemento di contorno. Koopmeiners che qualcheduno trovi la forza di investire su di lui. E poi veniamo a Conceicao, il tanto idolatrato Conceicao che è solo fumo e zero arrosto. Lo dico da da tempo immemore, continuo a ribadirlo il portoghese sembra produrre, sembra essere pericolo, ma stringendo cosa ha fatto ultimamente?

Zero assist, zero gol"

Vlahovic e Yildiz, due calciatori in difficoltà per Gramellini

Infine Gramellini: "Vlahovic è arrivato alla fine del suo corso, molto probabilmente non rinnoverà con la Juventus, la quale resterà quasi sicuramente fuori dalla Champions. Quindi se sei estromesso dalla massima competizione europea, te lo puoi scordare di elargire quelle cifre a gente che non merita nemmeno di indossare la maglia bianconera. Chioso parlando di Yildiz, che da due mesi a questa parte pur essendo un generoso e quindi mettendosi a disposizione, sta vivendo un momento di totale appannamento. Il giocatore non sta bene, ma ci si ostina a farlo giocare e stendo un velo pietoso su tutto il resto perché non c'è veramente nulla da salvare".