Mancano solo due registrazioni alla fine dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, e sul web c'è già chi si chiede se Gemma Galgani sarà ancora nel parterre dopo le vacanze estive. In un'intervista che ha rilasciato a Nuovo nei giorni scorsi, Giorgio Manetti è stato piuttosto chiaro sull'argomento: secondo l'ex cavaliere, infatti, la dama dovrebbe lasciare il programma se sogna davvero di trovare l'amore.

Il commento sulla lunga partecipazione a Uomini e donne

In una recente intervista Giorgio ha proposto a Gemma di rivedersi per un caffè e poi ha commentato in maniera piuttosto decisa la longeva partecipazione della sua ex a Uomini e donne.

Quando le è stato chiesto cosa pensa del fatto che Galgani è nel parterre da più di 16 anni, Manetti ha risposto: "Lì non troverà mai l'amore, deve uscire da quello studio".

Secondo l'ex cavaliere, dunque, la storica protagonista del trono Over dovrebbe lasciare il cast e tornare a frequentare signori lontano dalle telecamere.

"Penso sia arrivato il momento di uscire dai panni del personaggio televisivo, solo così potrà incontrare un vero amore", ha concluso il 70enne.

Il ricordo della relazione

Anche se non approva la scelta di Gemma di continuare a cercare l'anima gemella in tv, Giorgio ha riconosciuto un bel gesto che lei avrebbe fatto più volte davanti alle telecamere di Uomini e donne.

"Mi fa piacere che quando altri parlano di noi due lei li ferma dicendo che non devono farlo.

Ha rispetto di quello che abbiamo vissuto e per me è una cosa importante", ha dichiarato lo storico ex cavaliere del parterre Over.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Tra un paio di settimane andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e donne della stagione, invece le registrazioni finiranno mercoledì 13 maggio.

Prima delle vacanze Gemma sarà protagonista per un paio di scenate di gelosia che farà a Mario, che tornerà nel parterre dopo aver chiuso la conoscenza che lo aveva portato ad interrompere la sua avventura nel dating-show.

La dama non riuscirà a nascondere il suo malcontento per un ballo che il cavaliere farà con Cinzia, anzi dirà che si sarebbe aspettata un invito per recuperare almeno un rapporto d'amicizia.