Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Nihal uscirà allo scoperto con Kaya. Prima di lasciare la casa dell'uomo, gli confesserà di essere disposta ad aspettarlo, pur sapendo che non si sente ancora pronto a iniziare una nuova relazione.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il gesto di Nihal e le dolci parole per Kaya

Dopo aver trascorso del tempo insieme a casa di lui, Nihal si preparerà a salutare Kaya. Prima di andare via, tra i due nascerà una conversazione molto personale.

La donna gli confesserà di apprezzare il forte legame che lo unisce alla sorella Sahika e di ammirare i valori che lo contraddistinguono.

"Mi piace il rapporto che hai con tua sorella", gli dirà, spiegando di conoscere molte persone che, pur avendo vissuto le stesse esperienze, finiscono per litigare per interesse e denaro. "Non capisco come si possa arrivare a discutere per un'eredità", aggiungerà.

Kaya e Nihal sempre più vicini, scatta il complimento

Le parole di Nihal metteranno in imbarazzo Kaya, il quale cercherà di sminuire i complimenti ricevuti. "Niente è davvero come sembra. Anch'io ho i miei difetti", risponderà con sincerità.

Nihal, però, non cambierà idea e gli spiegherà di fidarsi molto del proprio intuito. "Sono una buona osservatrice", affermerà. Kaya sorriderà e ricambierà il complimento definendola "una donna elegante e molto raffinata".

Nihal si dichiara a Kaya prima dell'addio

Prima di congedarsi, Nihal troverà il coraggio di aprire il proprio cuore. Pur sapendo che Kaya è ancora confuso e non si sente pronto a vivere una nuova storia dopo la fine del matrimonio con Ender, gli dirà con sincerità: "So che non sei pronto per una nuova relazione e che hai ancora tante cose da sistemare nella tua vita. Ma, se un giorno ti sentirai pronto, io ti aspetterò".

Kaya resterà spiazzato e proverà a rispondere, ma Nihal lo interromperà con dolcezza: "Non dire niente. Volevo soltanto essere sincera con te". Dopo averlo salutato, uscirà dall'abitazione lasciando Kaya senza parole. Rimasto solo, l'uomo ripenserà alla dichiarazione appena ricevuta e inizierà a interrogarsi sui propri sentimenti: quella proposta potrebbe essere l'occasione ideale per voltare pagina una volta per tutte.