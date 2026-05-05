Oggi, 5 maggio, la puntata di Uomini e donne è stata dedicata in gran parte a Giada e alle lacrime che ha versato per la fine della conoscenza con Nicola. La dama e il cavaliere hanno deciso di lasciare il programma separatamente, ma le anticipazioni del web svelano che a breve i due torneranno in studio per annunciare il loro fidanzamento.

Le liti e le lacrime davanti alle telecamere

In questo periodo a Uomini e donne si è parlato spesso di Giada e Nicola, in particolare delle incomprensioni che hanno frenato la loro conoscenza.

Nelle puntate che sono andate in onda negli ultimi giorni, ad esempio, la dama ha descritto il cavaliere come una persona falsa e disposta a tutti pur di stare al centro dell'attenzione.

Tra i due ci sono state accese discussioni fino a quando non hanno deciso di mettere un punto alla loro frequentazione.

La protagonista del trono Over ha versato parecchie lacrime per la rottura con l'imprenditore, poi si è fatta coraggio e gli ha chiesto di confrontarsi lontano dai riflettori per provare a trovare un punto d'incontro.

Nicola, però, ha risposto di "no" e ha detto più volte che la sua volontà era quella di lasciare il programma da solo.

Colpo di scena in arrivo a Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne del 5 maggio si è conclusa con un breve confronto tra Giada e Nicola fuori dallo studio.

Quello che i telespettatori non sanno, è che i due saranno ancora protagonisti del dating-show.

Le anticipazioni del web svelano che la dama e il cavaliere torneranno agli Elios per fare una comunicazione molto importante: dopo un faccia a faccia lontano dalle telecamere, i due decideranno di darsi un'ultima possibilità.

Tra lo stupore generale, dunque, Giada e Nicola lasceranno il parterre in coppia.

Attesa per le nuove anticipazioni

Il 5 e il 6 maggio sono previste due nuove registrazioni di Uomini e donne, e la curiosità dei fan è tutta per gli sviluppi che ci sono stati nelle conoscenze più discusse di questo periodo.

Nel corso delle riprese di questa settimana Ciro potrebbe annunciare la scelta, anche perché tra pochi giorni inizierà la pausa estiva e il tronista dovrà prendere una decisione definitiva tra Elisa e Martina.