Il Grande Fratello Vip 2026 è agli sgoccioli e sul web si sta parlando insistentemente del cachet che dovrebbe incassare una protagonista indiscussa di questa edizione, Alessandra Mussolini. Stando a quello che ha svelato Davide Maggio in questi giorni, la finalista del reality dovrebbe intascare circa 550.000 euro complessivi, 200.000 in più rispetto a quelli che avrebbe concordato con la produzione prima di entrare nella casa.

L'indiscrezione sulla finalista del GF Vip

Nei giorni in cui Alessandra è stata eletta finalista del GF Vip, sul web si è diffuso un rumor piuttosto spiazzante sulla cifra che dovrebbe intascare al termine dell'avventura.

Di recente, infatti, Davide Maggio ha svelato che il cachet della concorrente sarebbe aumentato notevolmente dopo il prolungamento del reality.

"Ha retto da sola quest'edizione e porterà a casa un compenso complessivo di 550.000 euro (ai 350.000 iniziali, ne sono stati aggiunti 200.000 per le puntate aggiuntive", si legge in rete in questo periodo.

La reazione degli spettatori

L'indiscrezione sul cachet di Alessandra ha animato la discussione tra i fan del GF Vip, soprattutto tra quelli che hanno seguito con attenzione quest'edizione del reality.

"Per me è giusto, il programma lo sta portando avanti lei", "Tutti meritati"; "Senza di lei avrebbero chiuso dopo un mese", "Immagino che queste cifre gliele abbiano proposte, non le avrà decise lei", "Tutti sono pagati per stare lì, basta ipocrisie", "Se hanno prolungamento il programma è grazie a lei, la verità va detta", si legge su X.

Il trionfo davanti ad Antonella Elia

Alessandra è sicuramente un personaggio che divide, ma anche i suoi detrattori concorderanno sul fatto che meritava di andare in finale visto tutto quello che ha dato in quest'edizione del GF Vip.

La puntata in cui Mussolini è diventata finalista è stata la più vista di questa stagione del reality (2,2 milioni di spettatori e il 18,6% di share), una delle più seguite e commentate dal pubblico dopo anni di gelo.

A comunicare la bella notizia ad Alessandra è stata Antonella, la sua storica rivale che è in finale da quasi un mese sempre per volontà dei fan.