Cristobal sostituirà Romulo come maggiordomo surclassando Ricardo nelle prossime puntate de La Promessa: la novità scuoterà tutta la servitù.

Le anticipazioni rivelano che tutti daranno per scontato il salto di carriera di Ricardo. Leocadia, però, imporrà il nome di Cristobal come maggiordomo e vincerà ancora una volta. Per convincere Alonso ad assumerlo, la donna gli spiegherà che Cristobal ha esperienza alla Casa Reale.

Un nuovo inizio senza Romulo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Romulo e Emilia convoleranno a nozze.

Alonso regalerà agli sposi una casa in riva al mare e saluterà con grande affetto il maggiordomo che per anni gli è stato fedele. Cosa accadrà quando Romulo lascerà la sua divisa? Tutti sarà certi che l'erede del maggiordomo sarà Ricardo, vista la sua grande esperienza e professionalità, ma le cose non andranno così. Leocadia, infatti, avrà un altro nome da imporre ad Alonso che neanche questa volta saprà dirle di no. La signora De Figueroa chiederà al marchese di assumere Cristobal Ballesteros, un esperto maggiordomo che ha lavorato per la casa reale. Alonso sarà un po' restio, ma Leocadia lo convincerà che averlo al palazzo sarà un vantaggio per tutti, vista la sua vicinanza con il re. Ancora una volta, quindi, la signora De Figueroa prenderà una decisione fondamentale.

Cristobal arriverà subito e si presenterà alla servitù che non sarà affatto entusiasta della novità.

Chi sostituirà Romulo come maggiordomo?

Nelle prossime puntate de La Promessa, l'arrivo di Cristobal scuoterà la servitù. La delusione più grande sarà per Ricardo, ormai certo che sarebbe stato a capo della servitù. Il carattere di Cristobal si mostrerà sin dall'inizio molto difficile: l'uomo, molto severo, non accetterà obiezioni al suo operato e rivoluzionerà la servitù. Il primo a subire le decisioni di Cristobal sarà Lope che dovrà abbandonare il tanto amato grembiule da cuoco per tornare ad essere un valletto. Nel mirino di Cristobal, presto, ci saranno anche Pia e Ricardo con la loro tormentata storia d'amore. Quando il maggiordomo scoprirà la loro relazione sarà pronto a licenziare uno dei due.