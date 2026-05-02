Lo scontro avvenuto venerdì 30 aprile tra Francesca Manzini e Marco Berry ha lasciato degli strascichi nella casa del Grande Fratello Vip, ma anche tra gli spettatori. Su X, diversi utenti stanno chiedendo la squalifica del concorrente anche per via di una rivelazione fatta da Alessandra Mussolini a Lucia Ilardo: "Francesca ha paura di Marco, non lo vuole più vedere e sentire".

Alessandra Mussolini riporta una confidenza di Francesca Manzini: 'È scossa'

Nelle scorse ore c'è stato un litigio piuttosto duro tra Francesca Manzini e Marco Berry al punto che il mago è stato richiamato dal confessionale.

Ieri sera, Alessandra Mussolini ha raccontato a Lucia una confidenza ricevuta dalla Manzini: "L'ho sentita e pensavo piangesse, ma invece era agitata. Francesca mi ha detto che paura di Marco Berry, non lo vuole neanche più vedere fisicamente e sentire. Mi ha detto che se facciamo dei giochi di società non vuole partecipare". A quel punto Alessandra ha concluso: "Abbiamo un po' parlare, ma lei è molto scossa da quanto accaduto".

se una donna, dopo un episodio VIOLENTO (chiamiamo le cose con il loro nome), dice di aver paura di un uomo, la produzione è obbligata ad ascoltarla, darle supporto ed eventualmente prendere provvedimenti come fatto in passato @GrandeFratello #Gfvip pic.twitter.com/rNMo78mWAp — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) May 2, 2026

Web chiede la squalifica di Marco Berry

In seguito al litigio tra Francesca Manzini e Marco Berry, diversi utenti hanno chiesto immediatamente la squalifica del concorrente.

Dopo le parole riportate da Alessandra Mussolini, sul web gli spettatori del reality show hanno continuato le proteste: "Se una donna, dopo un episodio del genere dice di aver paura di un uomo, la produzione è obbligata ad ascoltarla, darle supporto ed eventualmente prendere provvedimenti come fatto in passato". Un altro utente ha aggiunto: "Non è normale questa cosa, vi rendete conto? Cioè avere il timore di incrociare un concorrente o banalmente giocare ad uno stupido gioco, solo perché potrebbe irritarsi di nuovo da un momento all'altro...la gravità di questa situazione". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Marco Berry va squalificato". Un altro ha detto: "Non è la prima volta che Marco ha questi scatti d'ira". Un utente ha commentato: "Mi dispiace che Francesca sia costretta a viversi male l'esperienza al GFVip".

Infine c'è chi ha affermato: "Manzini in passato ha detto di aver subito violenza psicologica e Marco cosa fa? Replica. Ma come si permette?". Infine c'è chi si è detto spiazzato per la mancata presa di posizione degli altri concorrenti che hanno assistito alla lite senza dire una parola: "Solo Lucia ha avuto il coraggio di andare contro Marco. Raimondo che si professa amico di Francesca non ha fatto nulla, così come Antonella e Adriana che hanno accusato Francesca di essere esagerata quando avrebbero dovuto prendere le difese di Manzini senza neanche battere ciglio".

Il precedente

Venerdì 30 aprile, Marco Berry ha avuto uno scatto d'ira nei confronti di Francesca Manzini.

Tutto è iniziato quando i concorrenti stavano parlando in giardino e ad un certo punto il concorrente ha iniziato a tirare fuori delle confidenze ricevute da Francesca sul rapporto complesso che ha con la sorella.

Mentre Manzini ha chiesto di non mettere bocca sui suoi problemi famigliari, Marco ha sostenuto di essere stato travisato e ha quindi iniziato ad urlare contro la coinquilina: "Ma che stai dicendo c....a. Stai zitta, non devi mettermi in bocca parole che non ho mai detto. Non mi calmo". Vedendo il linguaggio utilizzato dal concorrente, il confessionale lo ha richiamato subito ma Berry se l'è presa anche con la regia. A prendere le difese della comica è intervenuta subito Lucia Ilardo: "Abbassa i toni. Ma come parli ad una donna? Se a me un uomo si rivolge così ci metto sopra la croce". Antonella Elia ha invece sostenuto che la reazione di Francesca sia stata esagerata.