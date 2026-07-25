Dal 27 al 31 luglio tornano in onda i nuovi episodi di Un posto al sole. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, un gesto di Jimmy getta nello sconforto Micaela mentre i genitori del ragazzo attendono il risultato del test effettuato dall'adolescente con uno psicologo. Tra Marina e Roberto invece si crea una frattura, causata dalla gelosia della donna nei confronti di Greta.

La soap tv va in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:50.

Anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni legate alle nuove puntate di Un posto al sole, vedono Jimmy protagonista di una delicata situazione.

Durante una vacanza in Calabria con sua madre Micaela, il ragazzo inizia a trascorrere più tempo con gli adulti rispetto che con i suoi coetanei. Di conseguenza la madre chiede al figlio di trascorrere parte del suo tempo con i ragazzi della sua età, ma ciò si rivela un'arma a doppio taglio. Jimmy infatti, si rende protagonista di un gesto sopra le righe che mostra ancora di più le fragilità legate al rapporto tra madre e figlio ed inoltre getta la donna nello sconforto. Nel frattempo Niko e Manuela attendono le risposte del test effettuato da Jimmy con uno psicologo, in modo da capire qual è il problema che crea disagio all'adolescente.

Luca dopo un momento vissuto in tranquillità è vittima di una truffa telefonica, ma il successivamente la situazione rientra.

Cotugno è intenzionato a conquistare Bice, tanto che chiede con la forza ad Alfredo di aiutarlo nell'intento. Anna ha invece recuperato il rapporto con sua madre, mentre Alberto è sempre più logorato in quanto non riesce a riappacificarsi con suo figlio Gianluca ma grazie ad un incontro del tutto casuale i due riescono ad avere un confronto. Infine Ornella riesce a fare chiarezza sui suoi sentimenti verso il marito Raffaele e quindi la coppia ritrova la serenità.

Marina picchia Greta

Diversa la situazione tra Marina, Greta e Roberto Ferri. La Giordano sempre più ossessionata dal rapporto che il suo compagno ha con la ex moglie, si rende protagonista di un gesto eclatante: Marina picchia Greta. Ovviamente il gesto non passa inosservato, al punto da creare una frattura con Ferri.

Dal canto suo la stessa Greta comprende che è arrivato il momento di prendere le distanze dal suo ex marito, visto che il loro feeling arreca disturbo e frustrazione in un'altra donna.