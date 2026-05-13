Oggi, 13 maggio, Helena Prestes ha deciso di sfogare la sua rabbia per il malfunzionamento del canale che ha aperto più di un anno fa su Instagram per condividere con i fan contenuti esclusivi. Stando a quello che ha scritto la modella su X, da circa due mesi non riuscirebbe a pubblicare video per chi è abbonato e ciò starebbe influendo negativamente sul suo lavoro sui social.

Le parole di Helena sul web

Da più di un anno Helena è una vera e propria "star" dei social, ma nell'ultimo periodo qualcosa non starebbe funzionando come lei vorrebbe.

Tramite il suo profilo di X, infatti, la 35enne ha spiegato perché non pubblica più video esclusivi, ovvero contenuti dedicati solo a chi è abbonato al suo canale di Instagram.

"Ci sono persone che stanno pagando per un canale che è inutilizzabile. Questa è una mancanza di rispetto sia verso di loro che nei miei confronti", ha esordito Prestes nello sfogo che ha attirato l'attenzione di migliaia di utenti.

La modella se l'è presa direttamente con chi cura questa piattaforma, infatti ha aggiunto: "Per questa mancanza di attenzione per il lavoro degli altri ho perso 200 abbonati in due mesi".

Opening a ticket every day,@Meta still doesn’t respond me is a disrespect with the people that is paying my exclusive channel and is out of use … a big disrespect with me as well that last 200 people in two months because of this lack of attention and respect with others people… — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) May 13, 2026

Il supporto del fandom

Non è la prima volta che Helena denuncia il malfunzionamento del canale esclusivo di Instagram, ma stando allo sfogo che ha avuto oggi la situazione sarebbe in stallo da un paio di mesi.

"Stiamo buttando i soldi, non è giusto", "Non è colpa tua, ma del sistema che è rotto", "Si aggiusterà tutto", "Tranquilla, non ti abbandoneremo", "Io resto e aspetto", "Il bene vince sempre, portiamo pazienza", "Non so cosa sta succedendo, ma sono dalla tua parte in ogni caso", si legge su X in queste ore.

La chat di Antonella Fiordelisi

Oggi sul web si sta parlando di Helena anche per uno screenshot che ha postato Alessandro Rosica per dimostrare che Antonella Fiordelisi gli avrebbe confidato gossip e retroscena su diversi personaggi famosi, compresa la modella di origini brasiliane.

"Helena ha fatto il provino per un nuovo reality e lo stesso ha fatto Lorenzo (The 50 Italia)", si legge in una chat che l'esperto di cronaca rosa ha postato su Instagram per replicare ad una frecciatina dell'influencer campana.