A pochi giorni dal suo ritorno in Italia Helena Prestes ha deciso di stuzzicare i suoi fan con un sondaggio su Instagram. Dopo aver pubblicato una sua foto modificata per mostrare come starebbe con un caschetto, la modella ha chiesto a chi la segue se dovrebbe tagliare drasticamente i capelli oppure no e la maggior parte degli utenti ha votato per la seconda opzione.

La richiesta di Helena che fa discutere

Nel giorno in cui ha debuttato come concorrente di The 50 Italia, Helena ha scelto di porre una domanda un po' provocatoria alle tante persone che la seguono su Instagram.

"Taglio i capelli?", ha scritto la modella accanto ad una sua recente foto che ha modificato proprio per mostrare come starebbe con un caschetto molto corto.

Prestes ha anche dato la possibilità ai fan di schierarsi in un sondaggio dove le uniche opzioni erano "sì" e "no", ma la sensazione che hanno avuto molti è che non avrebbe davvero intenzione di cambiare così drasticamente il suo look.

Cucciola sei bellissima e ti stanno da Dio ma,non li tagliare...non ancora 🙏🏻🤍#heleners pic.twitter.com/ynaBxeBFwE — Alina06 (@AlinaChelaru06) May 21, 2026

Le opinioni dei fan

Dando un'occhiata ai commenti che sono apparsi su X dopo il sondaggio di Helena, la maggior parte dei suoi fan la preferirebbe con il look attuale pur riconoscendo che starebbe benissimo anche con i capelli più corti.

"Sei bellissima e ti starebbero da Dio, ma non li tagliare", "Non ancora Helena, aspetta", "Bella sempre, ma i capelli lunghi sono un'altra cosa", "Io dico sì", "Stupenda anche con il corto", "Con il caschetto assomiglierebbe un sacco a Charlize Teron", "Io la penso come Javier, sta bene con tutto", "No, per favore", "Sarebbe un cambiamento troppo netto, magari un po' alla volta", si legge sui social in questi giorni.

Il debutto a The 50 Italia

La notte scorsa su Prime Video sono stati pubblicati i primi quattro episodi di The 50 Italia, dove ci sono state la presentazione del cast, le sfide e gli screzi che hanno segnato l'inizio dell'avventura.

Helena è partita un po' in sordina, ma nella quarta puntata ha cominciato a mettere in atto qualche strategia per battere gli avversari con intelligenza e determinazione.

Si vocifera che Prestes sarebbe arrivata in finale (il reality è stato registrato in autunno) assieme ad altri quattro concorrenti, ma il nome del vincitore si saprà solo all'inizio di giugno.