Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 18 al 22 maggio su Rai 1, zia Sandra perdonerà Irene, permettendole di partire con Johnny. Mimmo, invece, proteggerà Mirella dal ritorno di Luigi.

Zia Sandra permette ad Irene di partire con Johnny

Rosa ritornerà a Milano dopo essere rimasta coinvolta in un brutto incidente in Vietnam. Tutti quanti tireranno un sospiro di sollievo per la ragazza mentre Marcello raggiungerà villa Guarnieri per ringraziare personalmente Adelaide che grazie alle sue conoscenze ha permesso il suo rimpatrio. Purtroppo le condizioni di salute di Rosa peggioreranno a causa di un'infezione ad una gamba che metterà a repentaglio la sua esistenza.

Enrico consiglierà alla scrittrice di sottoporsi ad una delicata operazione chirurgica per salvare l'arto ferito gravemente in Vietnam.

Intanto Irene e Johnny cercheranno di convincere Cesare a tornare al tavolo verde e giocare con Mancino per metterlo una volta per tutte con le spalle muro. L'uomo accetterà il piano dell'ex fidanzata e del magazziniere, che nel frattempo faranno pace con zia Sandra. Quest'ultima permetterà alla coppia di partire per il viaggio in giro per il mondo.

Mimmo cerca di proteggere Mirella

Le anticipazioni de Il Paradiso rivelano che Mimmo cercherà di proteggere Mirella dallo strano comportamento di Luigi, tornato nella sua vita. Il fidanzato di Agata indagherà sul passato del ragazzo mentre la madre di Michelino apparirà sempre più indecisa se concedergli una chance.

L'atmosfera si alleggerirà grazie al Giro d'Italia. Delia si offrirà come modella della nuova divisa delle veneri ideata in occasione della manifestazione ciclistica più importante in Italia. In questa circostanza, il grande magazzino festeggerà la vittoria di Gimondi nella corsa.

Infine Rosa giurerà amore eterno a Marcello prima di entrare in sala operatoria. La giornalista supererà il periodo critico dell'intervento ed Adelaide correrà al suo capezzale per assicurarsi la sua pronta ripresa.

Irene ha fatto ritorno a Milano

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de Il Paradiso delle signore andati in onda ad inizio maggio su Rai 1, Rosa ha accettato di diventare una reporter di guerra in Vietnam per dare una svolta alla sua carriera.

La donna e Marcello si sono fatti una solenne promessa d'amore prima di separarsi. Barbieri ha avuto un cattivo presagio in seguito alla partenza della sua amata. Rebecca, invece, è apparsa in ansa, non essendo riuscita a mettersi in contatto con suo fratello. Irene si è sentita in colpa nei confronti del mancato sposo. La donna ha fatto ritorno a Milano per cercare di ritrovare Cesare.